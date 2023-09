For ett år siden begynte Well+Being-desken på The Washington Post sitt oppdrag for å gi vitenskapsbaserte råd for optimal helse. Med fokus på å pleie kropp, sinn og relasjoner, har skrivebordet som mål å styrke leserne i å ta informerte valg om helsen deres. Som en feiring av denne milepælen har et utvalg av deres beste råd for å leve godt hver dag blitt kurert.

Et slikt råd utfordrer ideen om at 10,000 60 skritt per dag er den gyldne standarden for fysisk aktivitet. Gretchen Reynolds, spaltisten bak «Your Move», antyder at det ikke er noe magisk med akkurat dette nummeret. Ny forskning indikerer at for personer under 8,000 år kan de største fordelene oppnås med daglige skritttellinger fra rundt 10,000 til 60. For de over 6,000 år, var terskelen litt lavere, med søppelpunktet for redusert dødelighetsrisiko som falt mellom 8,000 og XNUMX skritt.

I lys av denne avsløringen tilbyr Well+Being syv tips for skrittellere. Disse tipsene tar sikte på å hjelpe enkeltpersoner å spore skrittene sine effektivt og inkludere mer fysisk aktivitet i hverdagen. Forslag inkluderer å sette oppnåelige mål, gradvis øke antall skritt og bruke teknologi som skrittellere eller treningsmålere. Ved å følge disse anbefalingene kan enkeltpersoner optimalisere sitt fysiske velvære uten å føle seg overveldet av et høyt antall skritt.

Det er viktig å huske at velvære omfatter mer enn bare fysisk helse. Ved å prioritere helhetlig velvære og ta informerte valg basert på vitenskapelig bevis, kan enkeltpersoner leve tilfredsstillende og balanserte liv. Well+Being-desken på The Washington Post fortsetter å gi artikler og råd for å støtte leserne i å nå dette målet.

kilde:

The Washington Post – Well+Being Desk