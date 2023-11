OpenAI står overfor uro og avganger etter CEOs overraskende oppsigelse

Tre dager etter den uventede oppsigelsen av konsernsjefen Sam Altman, opplever OpenAI intern uro. Flere toppledere i oppstarten av kunstig intelligens har krevd avgang av hele styret, og truet med å forlate selskapet hvis deres krav ikke blir oppfylt, ifølge et brev publisert av flere amerikanske medier mandag 20. november.

Dette opprøret kommer etter en turbulent helg. OpenAIs styre, som har vært et symbol på generativ AI siden lanseringen av ChatGPT for et år siden, overrasket alle fredag ​​med å kunngjøre Altmans umiddelbare oppsigelse. Styret uttalte at en grundig gjennomgang hadde avdekket at Altman ikke hadde vært helt gjennomsiktig i sin kommunikasjon, noe som hindret hans evne til å oppfylle sitt ansvar. Som et resultat erklærte styret at det ikke lenger hadde tillit til hans ledelse.

Etter kunngjøringen har flere sentrale medlemmer av selskapet, inkludert styreleder Greg Brockman, kunngjort at de trekker seg. I et notat til ansatte søndag kveld uttalte styret at disse avgangene var nødvendige for å komme videre og opprettholde OpenAIs oppdrag.

Den plutselige avsettingen av Sam Altman, som var med å grunnlegge OpenAI og spilte en betydelig rolle i utviklingen av AI-plattformen ChatGPT, har sendt sjokkbølger gjennom Silicon Valley. På bare ett år var Altman blitt en av hovedpersonene i bransjen.

Emmett Shear, den midlertidige erstatteren for Altman og medgründer av videostreamingplattformen Twitch, som han ledet frem til mars, erkjente at prosessen og kommunikasjonen rundt Altmans avgang ble feilhåndtert. Shear har forpliktet seg til å gjennomføre en uavhengig revisjon i løpet av de neste tretti dagene for å undersøke årsakene bak Altmans oppsigelse og å reformere ledergruppen for å sikre konkrete resultater for klientene.

