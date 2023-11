OnePlus Buds 3: Nye trådløse ørepropper på gang

By

Den kinesiske elektronikkprodusenten OnePlus planlegger angivelig å lansere et nytt tillegg til sin populære OnePlus Buds-serie. Selv om det ikke er noen offisiell bekreftelse ennå, har referanser til de kommende øreproppene, ryktet å bli kalt OnePlus Buds 3, blitt oppdaget på nettstedet til Bureau of Indian Standards (BIS) og databasen i US Federal Communications Commission (FCC).

I følge FCC-listen vil OnePlus Buds 3 ha et 520 mAh batterideksel med 4.5 W inngang og 1.2 W utgangsstøtte. Hver øreplugg forventes å ha et 58mAh batteri, som gir brukerne lange timer med avspilling. Konseptskissene som vises på nettstedet, ligner tidligere lekke gjengivelser, noe som antyder at de nye øreproppene kan ha et design som ligner på OnePlus Buds Pro 2.

Skjermbilder av BIS-oppføringen avslører at OnePlus Buds 3 snart kan komme til det indiske markedet. Oppføringen, datert 10. oktober 2023, gir ingen spesifikke detaljer om øreproppene, men indikerer deres nært forestående ankomst.

Ryktene rundt OnePlus Buds 3 antyder at de kommer utstyrt med 48dB Active Noise Cancellation (ANC)-støtte, slik at brukerne kan nyte en virkelig oppslukende lydopplevelse. Ørepluggene sies også å ha Bluetooth 5.3 og Google Fast Pair-tilkobling, noe som gjør dem kompatible med et bredt spekter av enheter. I tillegg kan de tilby dobbel tilkoblingsstøtte og skryte av en IP55-klassifisert konstruksjon, som sikrer vann- og svettemotstand.

Mens OnePlus ennå ikke har gitt ut offisiell informasjon om OnePlus Buds 3, tyder spekulasjoner på at de kan bli avduket sammen med den svært etterlengtede OnePlus 12. Fans venter spent på ytterligere oppdateringer fra selskapet angående spesifikasjonene, funksjonene og tilgjengeligheten til OnePlus Buds 3.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hva er forventet batterilevetid til OnePlus Buds 3?

Det ryktes at OnePlus Buds 3 tilbyr opptil 9 timers batterilevetid på en enkelt lading, med ANC slått av. Når de kombineres med batteridekselet, kan de gi totalt opptil 33 timers avspilling.

2. Vil OnePlus Buds 3 ha Active Noise Cancellation (ANC)?

Ja, OnePlus Buds 3 sies å komme med 48dB Active Noise Cancellation (ANC)-støtte, slik at brukere kan nyte en oppslukende lydopplevelse ved å blokkere uønsket bakgrunnsstøy.

3. Hvilke tilkoblingsmuligheter vil OnePlus Buds 3 tilby?

Ørepluggene forventes å ha Bluetooth 5.3 og Google Fast Pair-tilkobling, noe som sikrer sømløs sammenkobling med et bredt spekter av enheter for en problemfri brukeropplevelse.

4. Vil OnePlus Buds 3 være vann- og svettebestandig?

Ja, det ryktes at OnePlus Buds 3 kommer med en IP55-klassifisert konstruksjon, noe som gjør dem motstandsdyktige mot vann og svette. Brukere kan komfortabelt bruke dem under treningsøkter eller i andre miljøer der fuktighet kan være et problem.