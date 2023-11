OnePlus Buds 3: Et glimt av neste generasjons ørepropper

Når året nærmer seg slutten, surrer mobilteknologibransjen av forventninger til den nært forestående utgivelsen av OnePlus sin nyeste flaggskipenhet, OnePlus 12. Men det ser ut til at OnePlus har mer i vente for fansen. I følge nylige rapporter har OnePlus Buds 3 dukket opp på sertifiseringsnettsteder, noe som indikerer at selskapet forbereder seg på å lansere neste generasjons ørepropper.

Selv om sertifiseringslistene ikke avslører detaljerte spesifikasjoner, gir de noen spennende innsikter i den kommende Buds 3. Designtegningene som vises på FCC-sertifiseringsnettstedet stemmer overens med tidligere lekke gjengivelser, noe som tyder på at OnePlus holder seg tro mot designspråket som ble introdusert med OnePlus Buds Pro 2 tidligere i år.

Når det gjelder lademuligheter, kommer Buds 3 med et deksel som inneholder et 520mAh batteri, som støtter 4.5W inngang og 1.2W utgang. Selve øreproppene drives av et 58mAh batteri. Selv om den spesifikke batterilevetiden ikke er bekreftet, spekuleres det i at Buds 3 vil tilby lignende ytelse som Buds Pro 2, med opptil 9 timers bruk uten Active Noise Cancellation (ANC), med dekselet som gir en kombinert batterilevetid på 33 timer. Med ANC aktivert forventes øreproppene å tilby 6 timers bruk, som strekker seg til 22 timer med dekselet. I tillegg vil støtte for hurtiglading tillate 5 timers lyttetid med bare 10 minutters lading.

Lydkvalitetsentusiaster vil være glade for å vite at Buds 3 ryktes å ha en 10.4 mm basshøyttaler og en 6 mm diskanthøyttaler, som gir en rik lydopplevelse. I likhet med forgjengeren forventes Buds 3 å inkludere 48dB ANC-støtte, noe som sikrer en fredelig og oppslukende lytteopplevelse. Dessuten vil disse øreproppene skilte med en IP55-klassifisering for vann- og støvbestandighet, og gir holdbarhet for daglig bruk, mens dekselet vil ha en IPX4-klassifisering.

OnePlus Buds 3 vil sannsynligvis debutere sammen med OnePlus 12, etter OnePlus' trend med å lansere ørepropper sammen med flaggskipsmarttelefoner. Mens den offisielle introduksjonen forventes å finne sted i Kina neste måned, forventes en global utgivelse i januar 2024, etter OnePlus sitt vanlige mønster med utgivelse i Kina først før lansering globalt.

Merk: Informasjonen i denne artikkelen er basert på lekkasjer og ubekreftede rapporter. Offisielle detaljer kan variere på tidspunktet for produktets utgivelse.