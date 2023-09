Den siste innsikten om AWS re: Invent 2023, Streaming Platforms og Arm's IPO

I en verden av teknologibegivenheter nærmer AWS re:Invent 2023 seg raskt, og theCUBE-bransjeanalytikeren John Furrier spår at det vil være noen spennende utviklinger i vente. Furrier forventer et fokus på databehandling med høy ytelse, GPU-støtte og en klarere datahistorie fra AWS. Han lurer imidlertid også på fremtiden til økosystemet rundt AWS og om det kan nå nye høyder. Furrier har vært kritisk til Amazons inntektsgenerering av økosystemet sitt ved disse hendelsene tidligere.

Når det kommer til strømmeplattformer, mener Furrier at nøkkelen til suksess ligger i integrasjon og eliminering av kontekstbytte. Han foreslår at plattformen som best kan integreres med faktureringssystemer og gi en sømløs brukeropplevelse vil ha overtaket. Furrier diskuterer også det nylige intervjuet han hadde med CISO fra Prime Video og fremhever viktigheten av det i AWS Startup Showcase.

Diskusjonen går deretter over til Arms IPO-planer. Arm Holdings PLC, en brikkedesigner med base i Storbritannia, har som mål å samle inn nesten 4.87 milliarder dollar i sitt kommende offentlige tilbud på New York Stock Exchange. Analytiker Albie Amankona fra det globale analysefirmaet Third Bridge uttrykte bekymring for Arms evne til å utnytte den nåværende trenden for AI, ettersom en stor del av Arms inntekter kommer fra mobil. Furrier og hans medanalytiker Dave Vellante er imidlertid sterkt uenige i dette perspektivet. De tror at Arms arkitekturer vil dominere AI-slutninger på kanten, siden det er et område hvor Arm har en fremtredende tilstedeværelse.

Vellante tar også opp risikoen som utgjøres av RISC-V, en alternativ arkitektur, og argumenterer for at Arm har et betydelig forsprang på sine konkurrenter. Selv om Arms vekst kanskje ikke er eksponentiell, berømmer Vellante sin rimelige, høyytelsesplattform som sannsynligvis vil sikre sin dominans i markedet.

Samlet sett berører diskusjonene i CUBE Podcast den kommende AWS re:Invent-arrangementet, viktigheten av integrering og brukeropplevelse i strømmeplattformer, og potensialet til Arms arkitekturer i AI-landskapet.

