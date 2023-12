A Journey into a Transcendent Space: NV Plastic Surgery Clinic

I en bemerkelsesverdig fusjon av arkitektur og design har NV Plastisk Surgery Clinic i Ulsan redefinert konseptet plastisk kirurgi. Dette totale designprosjektet, utført av 420 Design Studio, omfatter merkevarebygging, interiørdesign og en unik visjon som transporterer besøkende inn i en helt ny dimensjon.

Inspirert av universets mysterier, tok designteamet fatt på en dyp utforskning av kosmos for å konseptualisere essensen av plastisk kirurgisk opplevelse. De trakk referanser fra sorte hull og filmen Interstellar, og forsøkte å fremkalle følelsen av å passere gjennom et svart hull, og dukke opp på den andre siden transformert og gjenfødt.

Klinikkens navn, NV Plastic Surgery, er avledet fra konseptet "New Vistas." Det gjenspeiler prosjektets mål om å åpne nye horisonter for pasienter under deres reise gjennom klinikken. Dette fanger på en passende måte essensen av opplevelsen, der individer begir seg inn på ukjent territorium, etterlater det kjente og omfavner potensialet for selvtransformasjon.

Klinikkens fargeskjema omfavner sammenstillingen av motstridende elementer. Den oransje nyansen symboliserer den brennende intensiteten til et svart hull, mens grått representerer den kalde, tørre vidden av universet rundt. Aksenter av rustfritt stål bidrar med et snev av kjølig atmosfære, som minner om en romstasjon.

Et særegent designelement som forener rommet er den rikelige bruken av horisontale linjer. Disse linjene simulerer hendelsenes ekspansive horisont og skaper en følelse av uendelig dimensjonalitet. Som åpningsscenen til en film hvor hovedpersonen oppdager en ny verden, symboliserer de horisontale linjene den første inngangsporten til en ny dimensjon, og inviterer besøkende til å begi seg ut på sin personlige transformative reise.

Lys spiller en sentral rolle i den oppslukende opplevelsen ved NV Plastic Surgery Clinic. Lyset symboliserer begynnelsen på skapelsen og leder besøkende gjennom ulike stadier av reisen. Fra det første møtet ved inngangen til klinikken, hvor lyset kommer ut fra disken, til den lysende veggen som fører til behandlingsområdet, og til slutt, inngangen til operasjonssenteret i øverste etasje, betyr hvert møte med lys de progressive trinnene inn i en ny tilværelse.

NV plastisk kirurgisk klinikk tilbyr mer enn bare fysiske endringer; det gir en mulighet for selvoppdagelse og en reise mot personlig transformasjon. Ved å skape et fysisk rom som overgår det vanlige, har designteamet ved 420 Design Studio mesterlig laget et miljø som gjør prosessen med plastisk kirurgi til en virkelig opplysende og transcendent opplevelse.