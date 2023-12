Ser tilbake på et bemerkelsesverdig år med spill på Nintendo Switch

By

I løpet av et år fylt med spillfornøyelser, fremsto Nintendo Switch som en sann mester. Enten du fant trøst i roen ved å fiske eller testet ferdighetene dine mot formidable fiender, håper vi inderlig at du likte opplevelsen med det innovative Nintendo Switch™-systemet.

Mens vi sier adieu til 2023, inviterer vi deg til å ta en tur nedover minneveien ved å besøke Nintendo Switch Year in Review 2023-nettstedet og logge på Nintendo-kontoen din. På denne herlige plattformen vil du motta en personlig oppsummering av spillreisen din gjennom det siste året. Men det er ikke alt; du kan også stolt vise frem prestasjonene dine ved å dele dem med vennene dine på ulike sosiale medieplattformer.

For hver dag som går, fortsetter spilllandskapet å utvikle seg, og vi ser tilbake på det siste året med dyp takknemlighet for din støtte og entusiasme. Din urokkelige dedikasjon til Nintendo Switch har vært drivkraften bak suksessen vår, og for det takker vi hjerteligst.

Når vi ser frem mot det kommende året, har vi som mål å heve listen enda høyere. Med en rekke spennende spill og innovative funksjoner i pipelinen, lover 2024 å bli nok et spennende kapittel i Nintendo Switch-sagaen.

Så til alle spillerne som omfavnet gleden av Nintendo Switch i år, uttrykker vi vår dyptfølte takknemlighet. Din lidenskap og kjærlighet til spill inspirerer oss til å strebe etter storhet. La oss legge ut på en utrolig spillreise sammen i 2024!