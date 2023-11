Nye detaljer dukker opp om den neste Nintendo Switch: Mer kraft, men ingen 4K-utgang

Siste rapporter tyder på at den etterlengtede etterfølgeren til Nintendo Switch kanskje ikke er i stand til å sende ut spill i 4K-oppløsning. Selv om spesifikke detaljer om konsollen fortsatt er knappe, har kilder avslørt at den tilpassede Nvidia T239-brikken, som ryktes å drive neste iterasjon av Nintendo Switch, mangler en dyp læringsakselerator (DLA). Dette fraværet kan potensielt hindre konsollens DLSS-oppskaleringsmuligheter.

DLSS, forkortelse for Deep Learning Super Sampling, har vært et fremtredende diskusjonstema rundt ryktene til den kommende Nintendo Switch. Den bruker kunstig intelligens for å oppskalere grafikk med lavere oppløsning, noe som resulterer i forbedret grafikk uten å legge for stor belastning på systemets maskinvare. Uten DLA kan Switch 2s potensiale for å oppnå 4K-oppløsning bli betydelig påvirket. I stedet kan konsollen være begrenset til 1080p-oppløsning, med noen kilder som foreslår en mulighet for 1440p avhengig av spillet.

Selv om disse estimatene er basert på spekulasjoner og ubekreftet informasjon, vekker de bekymring for Switch 2s muligheter sammenlignet med konkurrentene, for eksempel Xbox Series S. Fraværet av DLA i den ryktede brikken kan potensielt skille ytelsen og den visuelle kvaliteten til Nintendo. konsoll fra andre spillplattformer.

Nintendo har holdt seg ordknappe om emnet, med president Shuntaro Furukawa som benekter rykter om maskinvaredemonstrasjoner til partnere. Men mens ryktene fortsetter å sirkulere, bygger forventningene seg til den offisielle avdukingen av den nye konsollen, som forventes å finne sted neste år.

Mens fans spent venter på flere detaljer, er det klart at neste Nintendo Switch vil tilby mer kraft og forbedret ytelse. Det gjenstår imidlertid å se om fraværet av DLA vil ha en betydelig innvirkning på dens grafiske evner. Til syvende og sist må spillere vente på offisielle kunngjøringer og praktiske opplevelser for å fastslå det sanne potensialet til Switch 2.

FAQ

Vil neste Nintendo Switch støtte 4K-oppløsning?

De siste rapportene antyder at neste Nintendo Switch kanskje ikke er i stand til å sende ut spill i 4K-oppløsning på grunn av fraværet av en dyp læringsakselerator (DLA) i den ryktede Nvidia T239-brikken.

Hva er DLSS?

DLSS står for Deep Learning Super Sampling, som bruker kunstig intelligens for å oppskalere grafikk med lavere oppløsning, noe som resulterer i forbedret grafikk.

Når vil den nye Nintendo Switch bli avslørt?

Den nye Nintendo Switch forventes å bli avslørt en gang neste år, selv om en eksakt dato ikke er bekreftet.

Vil Switch 2 være bakoverkompatibel?

Mens detaljer om den kommende konsollen fortsatt er begrenset, har det vært diskusjoner om muligheten for at Switch 2 kanskje ikke er bakoverkompatibel med tidligere Nintendo Switch-spill.