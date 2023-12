Nicolas Cage uttrykker kjærlighet til San Francisco på SFFilm Festival Awards Night

By

Skuespiller Nicolas Cage stjal showet på SFFilm Festival Awards Night hvor han viste sin kjærlighet til den fengslende byen San Francisco. Cage, som har eid flere eiendommer i byen, mimret om sine gode minner fra det "kalde, vakre, tåkete været, Queen Anne Victorians og motorsykler" som definerer San Franciscos unike sjarm.

Den anerkjente skuespilleren avslørte at noen av hans mest elskede øyeblikk ble tilbrakt i byen i løpet av de første årene. San Francisco har en spesiell plass i hjertet hans når han tilbrakte kvalitetstid med sine fettere og familie i løpet av de formative årene. Cage fortsatte med å si: «Enhver sjanse jeg blir invitert tilbake – jeg vil være her.»

Cages kjærlighetsforhold til San Francisco strekker seg utover bare nostalgi. Han pleide å streife rundt i gatene på motorsykkelen sin og nyte den naturskjønne byen har å tilby. Og det første huset Cage noen gang kjøpte var en Queen Anne Victorian på Franklin Street, hvor han hadde det utrolig mye.

Men Cages tilknytning til byen går dypere. Han studerte ved San Franciscos prestisjetunge American Conservatory Theatre, forbedret skuespillerferdighetene sine og la grunnlaget for sin berømte karriere i Hollywood. Byens pulserende teaterscene ga Cage den perfekte plattformen for å utvikle talentet og lidenskapen hans for skuespill.

Som en anerkjennelse for hans bemerkelsesverdige bidrag til kinoens verden, ble Cage overrakt en pris for livstidsprestasjoner av musikeren Tom Waits under SFFILM-arrangementet. Denne velfortjente æren befester ytterligere Cages plass blant skuespillerne og fremhever den dype innvirkningen han har gjort gjennom karrieren.

Nicolas Cages tilbedelse av San Francisco er tydelig i hans ord og opplevelser. Fra hans tidlige minner til hans vellykkede skuespillerreise, har byen spilt en integrert rolle i å forme den personen han er i dag. San Franciscos lokke fortsetter å fengsle ikke bare turister, men også kjente individer som Cage, som anser byen som et kjært hjem borte fra hjemmet.