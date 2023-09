NFT Gaming Co. lanserer første spill, "Space Striker AI"

Digital spillplattform NFT Gaming Co. har annonsert sin inntreden på markedet med lanseringen av sitt første spill, "Space Striker AI", tilgjengelig på Android- og iOS-enheter. Selskapet har som mål å bygge bro mellom tradisjonelle spill og Web 3 ved å utvikle uformelle spill som inneholder nye funksjoner som ikke-fungible tokens (NFT).

Administrerende direktør for The NFT Gaming Co., Vadim Mats, uttalte at målet deres er å kombinere konvensjonelle digitale spill med unike elementer i spillet, inkludert skinn, karakterer og opplevelser som kan lages og preges som NFT-er. Ved å integrere blokkjedeteknologi i spill, har selskapet som mål å tilby brukerne et nytt nivå av eierskap og verdi for sine eiendeler i spillet.

I tillegg til «Space Striker AI», har NFT Gaming Co. planer om å gi ut flere spill og inntektsgenererende applikasjoner i nær fremtid. Selskapets fokus på å skape innovative spillopplevelser som utnytter NFT-er skiller det fra tradisjonelle spillutviklere.

"Space Striker AI" kan lastes ned fra både Google Play Store og Apple App Store. NFT Gaming Co.s inntog i markedet har allerede fått positiv oppmerksomhet, med deres Nasdaq-omsatte aksjer som steg over 8 % i førmarkedsaktivitet.

Ettersom spillindustrien fortsetter å utvikle seg, gir integrasjonen av NFT-er og blokkjedeteknologi nye muligheter for spillere til å engasjere seg i spill og egne unike digitale eiendeler. NFT Gaming Co.s inntog i markedet markerer et betydelig skritt mot mainstream-adopsjonen av NFT-er i spill.

Definisjoner:

– Ikke-fungible tokens (NFTs): Unike digitale eiendeler som representerer eierskap til et spesifikt element eller innhold på blokkjeden.

Kilder: The NFT Gaming Co. pressemelding, MT Newswires.