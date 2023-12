Spider-Man 2-spilloppdatering satt for en tidlig utgivelse i 2024

Insomniac Games har bekreftet at neste spilloppdatering for Spider-Man 2 etter planen skal slippes tidlig i 2024. Mens spillere har uttrykt forventning om nye funksjoner som New Game Plus og lydbeskrivelser, har utviklingsteamet understreket behovet for ekstra tid for å sikre at oppdateringen oppfyller deres kvalitetsstandarder.

"Vi har jobbet flittig med disse funksjonene og krever ytterligere testing for å garantere kvaliteten deres," uttalte Insomniac Games i en nylig kunngjøring på Twitter. Utgivelsesvinduet for spilloppdateringen er satt til tidlig 2024, med en mer omfattende liste over funksjoner som skal avsløres nærmere lanseringen av oppdateringen.

Insomniac Games har også anerkjent tilbakemeldingene fra spillere og har forpliktet seg til å inkludere svært etterspurte funksjoner som muligheten til å endre klokkeslettet og spille fullførte oppdrag på nytt. Til tross for at den er eksklusiv for PS5-konsollen, har Spider-Man 2 fått betydelig popularitet siden utgivelsen for nesten to måneder siden. I løpet av bare 11 dager etter lanseringen solgte Spider-Man 2 over fem millioner eksemplarer, noe som gjør det til et av årets mest suksessrike spill.

Interessant nok kommer denne kunngjøringen kort tid etter at det dukket opp rapporter om et nettangrep på Insomniac Games av en løsepengevaregruppe, som angivelig har avslørt konfidensiell informasjon. Sony, morselskapet til Insomniac Games, ga umiddelbart ut en uttalelse som bekreftet deres etterforskning av saken og forsikret publikum om at ingen andre studioer eller divisjoner innen Sony Interactive Entertainment har blitt berørt.

Med den kommende spilloppdateringen kan Spider-Man 2-spillere forvente en forbedret spillopplevelse med implementering av forespurte funksjoner. Insomniac Games fortsetter å prioritere kvalitet og spillertilfredshet, og sikrer at Spider-Man 2 forblir en fremstående superhelt-krafttur for fans av spillserien.