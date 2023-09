Forstå virkningen av bevermigrasjon på arktiske samfunn

By

En ny studie kalt Barin, som står for Beavers and socio-ecological Resilience in Inuit Nunangat, undersøker hvordan migrasjonen av bevere til Arktis påvirker regionen og dens samfunn. Når bevere fortsetter å bevege seg nordover, kan deres evne til å endre vannveier og omforme terrenget rundt ha betydelige konsekvenser.

Ledet av Helen Wheeler fra Anglia Ruskin University og Phillip Marsh fra Wilfrid Laurier University, i samarbeid med Herb Nakimayak fra Inuvialuit Fish Joint Management Committee og andre partnere, har Barin-prosjektet som mål å forstå de beverrelaterte endringene i bekker og innsjøer og hvordan de endringer påvirker mennesker. Denne forskningen er spesielt avgjørende for Inuvialuit Settlement Region i Canada.

I Alaska har forskere som Ken Tape studert effekten av bevere i årevis og har dannet Arctic Beaver Observation Network (A-Bon) for å lette samarbeid og kunnskapsdeling mellom forskere fra ulike regioner. Canada er imidlertid fortsatt i ferd med å ta igjen når det gjelder å studere og forstå omfanget av de beverrelaterte problemene i Arktis.

Bevere har en omfattende innvirkning på lavlandsøkosystemer, inkludert permafrost, karbonkretsløp, fiskebestander og vannkvalitet. Mens effekten av bever har blitt grundig studert i andre områder, byr Arktis på unike utfordringer på grunn av frossen mark og temperaturbegrensede systemer. Arktis opplever allerede betydelige endringer på grunn av klimaendringer, noe som gjør det viktig å bestemme de spesifikke endringene som kan tilskrives bevere.

Barin-prosjektet tar sikte på å adressere flere nøkkelspørsmål, som veksten av beverbestanden, dens innvirkning på fisk og fiskehabitater, og de påfølgende effektene på omkringliggende samfunn. Forskningen innebærer bruk av NASA-satellittdata og statistisk modellering for å forutsi beverbevegelse og hydrologiske endringer. Det inkluderer også fellesskapsverksteder, innsamling av muntlige historier og datainnsamling på bakken.

Studieområdet for Barin inkluderer Aklavik, Tuktoyaktuk og Inuvik, samt vannskiller langs Inuvik-Tuktoyaktuk motorveien. Herb Nakimayak, lederen av Inuvialuit Fish Joint Management Committee, har vært vitne til betydelige endringer i disse områdene, som en økning i beverdammer og dens innvirkning på fiskeførende bekker og økosystemer som hval og sel stoler på.

Samlet sett har Barin-prosjektet som mål å gi verdifull forskning som kan bidra til å informere beslutningstaking og utvikle strategier for pågående fellesskapsbasert overvåking og ledelse. Ved å forstå virkningen av bevervandring på arktiske samfunn, kan bedre tiltak iverksettes for å sikre motstandskraften og bærekraften til disse økosystemene.

Kilder: Inuvik Drum, Yale Environment 360