Ny Borderlands-kolleksjon: Pandoras boks gir stor verdi for fans

By

Den nylig lanserte Borderlands Collection: Pandora's Box har blitt en hit blant Borderlands-fans, og klatret raskt på "Top Paid" Xbox-diagrammet. Siden utgivelsen 1. september har samlingen nådd andreplassen på den britiske listen, og er fortsatt på nummer sju i USA.

En av hovedårsakene til dens popularitet er den enorme rabatten på 60 % som er tilgjengelig for øyeblikket, som bringer prisen ned fra £123.99 / $149.99 til £49.59 / $59.99. I tillegg kan de som allerede eier noen av spillene som er inkludert i samlingen nyte en enda større rabatt.

Borderlands Collection: Pandora's Box inkluderer seks spill, sammen med alt tilleggsinnholdet for hvert spill. Fans kan forvente timer med oppslukende spilling og utforskning i det unike Borderlands-universet.

For de som er interessert i å kjøpe kolleksjonen, er det nå det perfekte tidspunktet å gjøre det før rabatten utløper rundt onsdag eller torsdag denne uken. Samlingen er lett å finne på Xbox Store.

Mange fans er begeistret for dette tilbudet, siden det gir stor verdi for de seks spillene og tilleggsinnholdet. Men meningene kan variere, og enkeltpersoner oppfordres til å dele tankene sine i kommentarfeltet.

Vær oppmerksom på at noen av lenkene i denne artikkelen er tilknyttede lenker, noe som betyr at en liten prosentandel av salget kan gå til utgiveren hvis et kjøp foretas. Mer informasjon om dette finner du i vår FTC-avsløring.

kilder:

– Borderlands Collection: Pandora's Box på Xbox Store