Wisconsin lovgivere foreslår lovforslag for å avkriminalisere marihuanabesittelse

Lovgivere i Wisconsin fra tvers av partigrenser går sammen for å innføre et nytt lovforslag som tar sikte på å avkriminalisere besittelse av marihuana på lavt nivå. Representantene Shae Sortwell (R) og Sylvia Ortiz-Velez (D), sammen med senator Lena Taylor (D), sponser lovgivningen, som forsøker å bryte blokken med cannabispolitikk i den GOP-kontrollerte lovgiveren.

Det foreslåtte lovforslaget vil gjøre besittelse av opptil 14 gram cannabis straffbart med et sivilt inndragning av $100, noe som fjerner trusselen om fengselsstraff. Det vil også hindre gjengangere i å møte alvorligere straff ved å ikke telle domfellelser som involverer opptil 28 gram. Sponsorene av lovforslaget hevder at Wisconsin ikke bør fengsle folk for mindre marihuanalovbrudd, spesielt når andre stater allerede har tatt skritt for å avkriminalisere besittelse.

Lovgivningen vil også gi arbeidsgivere større skjønn i praksis for cannabistesting på arbeidsplassen. Selv om lovforslaget tar sikte på å redusere straffene for besittelse og bruk av marihuanautstyr, åpner det fortsatt for bøter så høye som $10 for disse lovbruddene.

I tillegg til avkriminalisering, søker lovforslaget å begrense ansvaret for arbeidsgivere som velger å ikke kreve THC-medisintesting for jobbsøkere eller arbeidstakere. Det er imidlertid noen unntak fra denne policyen, for eksempel jobber som involverer føderale kontrakter, etterlevelse av US Department of Transportation eller kollektive forhandlinger med spesifikke mandater.

Sponsorene av lovforslaget oppfordrer andre lovgivere til å bli medsponsorer før det formelt innføres.

Mens talsmenn for marihuana-reform generelt setter positivt på alle skritt for å få slutt på arrestasjoner for cannabisrelaterte lovbrudd i Wisconsin, hevder noen at avkriminalisering ikke går langt nok. Demokrater som Senatets minoritetsleder Melissa Agard presser på for omfattende legalisering og oppfordrer publikum til å presse representanter til å holde høringer om saken.

Wisconsin står som en uteligger i regionen, med nabostater som Illinois, Michigan og Minnesota som allerede har legalisert marihuana. Til tross for dette har den konservativt lenende lovgiveren vært motstandsdyktig mot til og med gradvise reformer. Imidlertid antyder den nylige utgivelsen av et skatteanslag fra det statlige inntektsdepartementet at legalisering av marihuana kan ha en betydelig økonomisk innvirkning, og generere rundt 170 millioner dollar i skatteinntekter årlig.

Mens skjebnen til lovforslaget fortsatt er usikker, vil talsmenn og lovgivere fortsette å presse på for fornuftig marihuanapolitikk som reflekterer endrede holdninger til cannabis.