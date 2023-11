NASAs Lucy Spacecraft avdekker binært asteroidesystem

NASAs romfartøy Lucy fullførte nylig en forbiflyvning av sitt første asteroidemål og gjorde en overraskende oppdagelse - asteroiden, kalt Dinkinesh, er faktisk et binært system som består av en større primærasteroide og en mindre "måne" som går i bane rundt den. Bildene tatt av Lucy avslørte denne unike funksjonen og forbløffet forskerne som var involvert i oppdraget.

Den primære asteroiden i Dinkinesh-systemet er estimert til å være omtrent en halv mil bred, mens satellitten måler omtrent 0.15 miles i bredden. Dette uventede funnet har ytterligere økt spenningen rundt Lucy-oppdraget, som tar sikte på å utforske de trojanske svermene, to grupper av asteroider som ligger langs samme vei som planeten Jupiter.

"Trojanerne er den siste store bestanden av objekter som vi ennå ikke har sett på nært hold," sa planetforsker Thomas Statler fra NASA. "Og Lucy kommer til å gjøre det for første gang."

Oppdraget ble oppkalt etter det berømte «Lucy»-skjelettet, en banebrytende oppdagelse innen menneskelig evolusjon. På samme måte håper NASA at å studere disse planetariske fossilene vil gi verdifull innsikt i opprinnelsen til solsystemet vårt.

Selv om hovedfokuset for Lucys møte med Dinkinesh var å teste romfartøyets asteroidesporingssystem, tyder foreløpig analyse av bildene på at studiet av denne binære asteroiden kunne kaste lys over hvordan asteroider av samme størrelse migrerte nærmere jorden. Slik kunnskap er avgjørende for å vurdere potensielle trusler mot planeten vår.

Mens Dinkinesh var et uventet tillegg til Lucys oppdrag, vil romfartøyet fortsette sin ambisiøse reise gjennom verdensrommet. Etter et møte med en annen hovedbelteasteroide og flere solsløyfer, vil Lucy nå de trojanske svermene i 2027, etterfulgt av et besøk til svermen av asteroider som følger etter Jupiter i 2033.

Ved å avdekke mysteriene til disse fjerne himmellegemene, vil Lucys oppdrag bidra til vår forståelse av solsystemets historie og vår plass i det. Hver asteroide inneholder uvurderlig informasjon som hjelper forskere å sette sammen historien om vår kosmiske opprinnelse.

FAQ:

Spørsmål: Hva avslørte Lucys forbiflyvning av Dinkinesh?

A: Flybyen avslørte at Dinkinesh er et binært asteroidesystem som består av en større primærasteroide og en mindre satellitt.

Spørsmål: Hva er trojanske svermer?

A: Trojanske svermer er to grupper av asteroider som ligger langs samme vei som planeten Jupiter.

Spørsmål: Hvorfor ble oppdraget kalt Lucy?

A: Oppdraget ble oppkalt etter det berømte «Lucy»-skjelettet, som revolusjonerte forskernes forståelse av menneskelig evolusjon.

Spørsmål: Hva er hensikten med å studere trojanske svermer?

A: Å studere de trojanske svermene vil gi verdifull innsikt i historien og dannelsen av solsystemet vårt.