Nye oppdagelser i NASAs Lucy Mission: Unexpected Binary Asteroid System funnet

NASAs romfartøy Lucy, på sitt oppdrag for å utforske de trojanske asteroidene assosiert med Jupiter, foretok sin første forbiflyvning av en asteroide nylig. Oppdragsteamet fikk en overraskelse da de første bildene fra forbiflyvningen kom tilbake til jorden – de oppdaget en annen liten asteroide i bane rundt den større. Dette uventede funnet har snudd antallet asteroider Lucy vil fly forbi fra 10 til 11, som hovedetterforsker Hal Levison forklarer.

Asteroiden som Lucy fløy forbi heter Dinkinesh, som betyr "fantastisk" på amharisk. Romfartøyets kameraer tok detaljerte bilder av det binære asteroidesystemet, og viste frem den mindre asteroiden som kretser rundt den større. Denne åpenbaringen gjør Dinkinesh til et unikt og fascinerende studieobjekt.

Det er verdt å merke seg at NASA har møtt binære asteroidesystemer tidligere. Noen husker kanskje Didymos- og Dimorphos-systemet, som NASAs DART-oppdrag bevisst påvirket i 2022 for å teste jordforsvarsstrategier. Dinkinesh-systemet har noen likheter med Didymos og Dimorphos, men det er også spennende forskjeller som forskere er ivrige etter å undersøke nærmere.

Bildene tatt av Lucy's Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI) kamera under flybyen avslører at Dinkinesh er omtrent en halv mil bred, med den mindre asteroiden som måler omtrent 15 miles. Disse detaljerte bildene fungerte også som en test under flyet av romfartøyets terminalsporingssystem, som presterte beundringsverdig til tross for de uventede utfordringene målet presenterte.

Lucy-oppdraget vil fortsette sin reise, med neste flyby planlagt til 2025 når romfartøyet nærmer seg asteroiden Donaldjohanson. Dataene samlet under denne forbiflyvningen vil være uvurderlige for å utvide vår forståelse av asteroider og deres komplekse egenskaper.

