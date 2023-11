Ny oppdagelse: Lucy Spacecraft avslører et binært asteroidesystem

By

NASAs romfartøy Lucy, på sitt oppdrag for å utforske de trojanske asteroidene knyttet til Jupiter, gjorde en spennende oppdagelse under sin første forbiflyvning av en asteroide. Da romfartøyet fløy forbi asteroiden ved navn Dinkinesh, tok det bilder som avslørte en annen liten asteroide som kretser rundt den større, noe som gjorde det til et binært asteroidesystem.

Navnet Dinkinesh, som betyr "fantastisk" på amharisk språk, viste seg å passe da teamet bak Lucy-oppdraget uttrykte sin begeistring. Dette uventede funnet har økt Lucys turtelling fra de planlagte syv asteroidene til elleve, inkludert to trojanske måner og denne nyoppdagede satellitten.

Dette binære asteroidesystemet deler noen likheter med Didymos- og Dimorphos-systemet, som ble besøkt av forskjellige NASA-romfartøyer. Faktisk kjørte NASAs DART-oppdrag med vilje inn i Dimorphos i september 2022 for å teste en jordforsvarsplan. Imidlertid er det "interessante forskjeller" verdt å undersøke, ifølge Lucy-prosjektforskeren Keith Noll.

Under forbiflyvningen zoomet Lucy forbi Dinkinesh med en hastighet på 10,000 270 mph fra en avstand på omtrent 0.15 miles over asteroiden. Romfartøyets Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI) kamera tok utrolig detaljerte bilder av asteroideparet. Basert på disse bildene estimerte teamet Dinkinesh til å være en halv mil bred, med den mindre asteroiden som målte omtrent XNUMX miles.

I tillegg til denne spennende oppdagelsen, fungerte Lucys forbiflyvning som en test av romfartøyets terminalsporingssystem. De første resultatene indikerer at sporingssystemet fungerte etter hensikten, selv når det ble møtt med et mer utfordrende mål enn forventet.

I løpet av neste uke vil teamet fortsette å analysere dataene som ble samlet inn under forbiflyvningen. Lucys neste forbiflyvning er planlagt til 2025 når den nærmer seg asteroiden Donaldjohanson, og lover ytterligere innsikt i asteroidenes fascinerende verden.

FAQ

Hva betyr det at en asteroide er binær?

Når en asteroide er binær, betyr det at det er to asteroider i tett bane rundt hverandre. Den mindre asteroiden går i bane rundt den større, og danner et binært system.

Hva er formålet med NASAs Lucy-romfartøyoppdrag?

Lucy-romfartøyets oppdrag er å utforske de trojanske asteroidene, som er objekter som deler Jupiters bane rundt solen. Ved å studere disse asteroidene håper forskerne å få innsikt i den tidlige dannelsen av solsystemet.

Hvordan oppdaget Lucy den binære asteroiden?

Lucy's Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI) kamera tok detaljerte bilder av asteroideparet under forbiflyvningen. Disse bildene avslørte tilstedeværelsen av en mindre asteroide som kretser rundt den større, noe som indikerer et binært system.

Hva er noen likheter mellom Dinkinesh binære system og Didymos og Dimorphos systemet?

Begge binære systemene involverer en større asteroide med en mindre i bane. Imidlertid er det også bemerkelsesverdige forskjeller som forskerne synes er spennende og planlegger å undersøke videre.

Når vil Lucys neste flyby skje?

Lucys neste forbiflyvning er planlagt til 2025 når den nærmer seg asteroiden Donaldjohanson.