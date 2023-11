Ny artikkel: Utforsk månens gåtefulle Gruithuisen-kupler med NASAs Peregrine Lander

NASAs kommende måneoppdrag er satt til å utfolde et spennende kapittel i romutforskning, ettersom team nylig har fullført installasjonen av den ikoniske NASA-kjøttbollelogoen ombord på Astrobotics Peregrine månelander. Denne betydelige milepælen markerer et avgjørende skritt foran romfartøyets planlagte oppskyting 24. desember fra Cape Canaveral Space Force Station i Florida.

Designet for NASAs CLPS-initiativ og Artemis-program, vil Peregrine bære en mangfoldig pakke med NASA-nyttelast til en hoppe utenfor Gruithuisen Domes. Denne regionen ligger langs grensen mellom mare og høyland på den nordøstlige kanten av Oceanus Procellarum, eller Stormenes hav, og er fortsatt et gåtefullt geologisk fenomen på månen.

De vitenskapelige målene for oppdraget er dyptgripende. NASAs nyttelast ombord på Peregrine vil undersøke ulike aspekter av månemiljøet, inkludert måneeksosfæren, termiske egenskaper til måneregolitten, hydrogenmengder i jorda på landingsstedet, magnetiske felt og overvåking av strålingsmiljø. Samlet tar disse eksperimentene sikte på å utdype vår forståelse av Månens sammensetning og kaste lys over dens komplekse historie.

Samarbeidet til Astrobotic og United Launch Alliance (ULA) har vært medvirkende til å forberede Peregrine for den forestående lanseringen. Etter romfartøyets ankomst til Astrotech Space Operations Facility nær Kennedy Space Center 30. oktober, har teamene jobbet iherdig for å sikre en sømløs integrasjon med ULAs Vulcan-rakett.

Mens NASA fungerer som den primære kunden for måneleveringstjenester, inngår CLPS-leverandørene også i partnerskap med andre kunder for å lette transporten av ikke-NASA-nyttelast til månen. Disse leverandørene er ansvarlige for å administrere sine aktiviteter i samsvar med NASAs tidsplankrav, for å sikre effektiv og kompatibel drift.

En vellykket landing av Peregrine på månens overflate vil tjene som en avgjørende validering av CLPS-modellen for kommersielle nyttelastleveranser. Ved å investere i rimeligere metoder for å levere nyttelast til månen, har NASA som mål å forvandle disse oppdragene til en rutineoperasjon og ønske flere kunder velkommen ombord på CLPS-flyvninger. Disse robotleveransene har et enormt potensiale for å fremme vitenskapelige og teknologiske demonstrasjoner fra byråer, og bidrar til den generelle fremgangen i måneutforskningen.

For å holde deg oppdatert på den siste utviklingen angående CLPS-aktivitetene og Artemis-programmet, kan du følge Artemis-bloggen samt @NASAMoon og @NASAArtemis på Twitter. I tillegg tilbyr NASA Moon Facebook- og Artemis Instagram-kontoer flere muligheter for å dykke inn i den spennende verdenen av romutforskning.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål: Hva er formålet med NASAs Peregrine månelander?

A: Peregrine månelanderen er designet for å bære en rekke NASA-nyttelaster som en del av byråets CLPS-initiativ og Artemis-program. Den har som mål å undersøke ulike aspekter av månemiljøet, og forbedre vår forståelse av månen.

Spørsmål: Hva vil nyttelasten ombord på Peregrine studere?

A: Nyttelastene vil undersøke månens eksosfære, termiske egenskaper til måneregolitten, hydrogenmengder i jorda, magnetiske felt og strålingsmiljøet på månen.

Spørsmål: Hva er CLPS?

A: CLPS står for Commercial Lunar Payload Services, et initiativ fra NASA for å engasjere kommersielle partnere i å levere last til månens overflate.

Spørsmål: Hvem er partnerne involvert i Peregrine-oppdraget?

A: Astrobotic og United Launch Alliance (ULA) er de primære partnerne som er ansvarlige for klargjøringen og lanseringen av Peregrine månelanderen.

Spørsmål: Hva er målene for NASAs Artemis-program?

A: Artemis-programmet har som mål å lande den første kvinnen og den neste mannen på månen og etablere bærekraftig utforskning innen 2024, og baner vei for fremtidige bemannede oppdrag til Mars.