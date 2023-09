Hvordan fikse NameDrop som ikke fungerer på iPhone

NameDrop-funksjonen på iPhone er en praktisk måte å dele kontaktinformasjon med andre iPhone-brukere via AirDrop. Noen brukere har imidlertid opplevd problemer med at NameDrop ikke fungerer. Selv om den nøyaktige årsaken bak dette problemet er uklar, er det flere rettelser du kan prøve.

Først, sjekk om din iPhone støtter NameDrop-funksjonen. NameDrop fungerer kun på utvalgte iPhone-modeller som er kompatible med iOS 17. Hvis du har en iPhone X eller en tidligere modell, vil den ikke støtte iOS 17 og derfor vil ikke NameDrop fungere på enheten din. I tillegg må både iPhone og mottakerens iPhone ha iOS 17 installert for at NameDrop skal fungere skikkelig.

En annen vanlig årsak til at NameDrop ikke fungerer, er å bruke NameDrop-bevegelsen feil. For å bruke denne funksjonen må du ha de øvre delene av to iPhones i umiddelbar nærhet. Sørg for at de øvre delene av begge iPhone-ene berører hverandre eller plasser dem sammen.

Hvis du ved et uhell har deaktivert «Bringing Devices Together»-innstillingen, kan det også føre til at NameDrop ikke fungerer. For å sjekke dette, gå til Innstillinger-appen, åpne Generelt og trykk på AirDrop-innstillinger. Sørg for at "Bringing Devices Together"-bryteren er slått på.

Problemer med Bluetooth- og WiFi-tilkobling kan også påvirke NameDrop-funksjonen. Prøv å slå av og på Bluetooth og WiFi på begge iPhones for å se om det løser problemet.

Som standard er AirDrop-synlighet satt til "Kontakter" på iPhones. Men siden NameDrop brukes til å dele kontaktdetaljer med iPhone-brukere som ikke er i kontaktene dine, må du sette AirDrop-synlighet til "Alle" for at NameDrop skal fungere riktig. Dette kan gjøres i AirDrop-innstillingene.

Noen ganger kan en enkel omstart fikse mindre feil eller programvareproblemer. Prøv å starte iPhone på nytt for å se om det løser problemet med at NameDrop ikke fungerer.

Hvis ingen av løsningene ovenfor fungerer, kan det hjelpe å tilbakestille nettverksinnstillingene på iPhone og den andre personens iPhone. Men husk at tilbakestilling av nettverksinnstillingene vil fjerne lagrede WiFi-nettverk og tidligere lagt til Bluetooth-enheter.

Totalt sett, hvis du opplever problemer med at NameDrop ikke fungerer på iPhone, prøv disse reparasjonene for å løse problemet og nyt fordelene med kontaktdeling via AirDrop.

