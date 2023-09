Nitaras voiceover-prestasjon i Mortal Kombat 1 får kritikk fra spillere

By

Det siste tilskuddet til Mortal Kombat 1-listen er karakteren Nitara, portrettert av skuespillerinnen Megan Fox. Imidlertid er spillets spillerbase mindre enn imponert over Fox sin voiceover-ytelse.

Ettersom karakterlisten sakte har blitt avslørt, har fansen ivrig ventet på lanseringen av Mortal Kombat 1. Mens ikoniske karakterer som Scorpion og Sub-Zero gjør en retur, har det også vært fokus på å bringe tilbake karakterer fra «3D» ” æra av Mortal Kombat, inkludert Nitara.

Dette er den første opptredenen av Nitara siden 2006s Mortal Kombat: Armageddon. Valget om å kaste Megan Fox, kjent for rollene sine i Transformers og Jennifer's Body, har hevet øyenbrynene blant Mortal Kombat-fanmiljøet.

Megan Fox har nylig vært involvert i et annet stort spill, Diablo 4, der hun leverte lovtale for falne karakterer. Mortal Kombat 1 markerer imidlertid hennes første fullverdige skuespillerrolle i et videospill.

Under Nitaras avsløring ga Megan Fox en spillvideo og utdrag av dialog. Men fans på Reddit kritiserte prestasjonen hennes, beskrev den som "flat line-levering" og antydet at hun kan ha ringt den inn for en lønnsslipp.

Mens noen fans tror at traileropptakene kanskje ikke representerer spillets lyd nøyaktig, har tidlige spillere som har fått tak i spillet gitt uttrykk for lignende bekymringer om Foxs ytelse i historiemodus. Andre har imidlertid bemerket at opptredenen hennes i Nitaras Tower-avslutning var bedre.

Mortal Kombat 1-fellesskapet vil snart få muligheten til å gi sin endelige dom over Megan Foxs skildring av Nitara, ettersom spillet skal slippes om noen dager.

