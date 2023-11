Nye måter å låse opp skinn i Mortal Kombat 1: Spillere bruker datomanipulasjon

By

I videospillverdenen finner spillere alltid innovative måter å navigere på utfordringer og låse opp skjult innhold. Mortal Kombat 1, den siste delen i den ikoniske kampspillserien, er intet unntak. Nylig har spillere oppdaget en unik teknikk for å få tilgang til tidligere utilgjengelige skins uten å måtte betale for dem.

Utviklerne hos NetherRealm hadde introdusert visse skins som en del av Invasion-modusen i sesong 1. Disse skins var i utgangspunktet kun tilgjengelig gjennom spilling. Imidlertid ble de nylig gjort tilgjengelige for kjøp ved å bruke valutaen i spillet, Dragon Krystals. Dette trekket utløste tilbakeslag fra samfunnet, ettersom spillere ble ledet til å tro at disse skinnene bare ville komme tilbake i fremtidige sesonger.

I en overraskende vending fant Mortal Kombat 1-spillere ut en måte å omgå kjøpet og låse opp disse ettertraktede skallene gratis. Ved å manipulere datoinnstillingene på konsollene sine, kunne spillerne gjøre sesong 1-skinnene tilgjengelige. De måtte ganske enkelt endre konsollens dato til et klokkeslett før 11. november, laste opp spillet, kjøpe de ønskede skins, og deretter sette datoen tilbake til nåtiden. Denne utnyttelsen tillot spillere å beholde skinnene uten å bruke valuta.

Oppdagelsen av denne datomanipulasjonsutnyttelsen spredte seg raskt gjennom sosiale medieplattformer som Twitter og Reddit. Spillere delte suksesshistoriene sine og advarte andre om ikke å bruke den hardt opptjente valutaen sin på disse skinnene, siden de enkelt kunne låse dem opp ved å utnytte datoinnstillingene.

FAQ:

Spørsmål: Kan jeg bruke denne utnyttelsen på hvilken som helst spillplattform?

A: Utnyttelsen har blitt bekreftet å fungere på PlayStation 5 og Nintendo Switch-konsoller.

Spørsmål: Vil bruken av denne utnyttelsen påvirke spillopplevelsen min?

A: Selv om utnyttelsen i seg selv ikke påvirker spillingen, kan den undergrave utviklernes strategi for inntektsgenerering og integriteten til økonomien i spillet.

Spørsmål: Vil NetherRealm lappe denne utnyttelsen?

A: Det er høyst sannsynlig at utviklerne vil løse dette problemet med en hurtigreparasjon eller nødoppdatering for å opprettholde integriteten til planen for inntektsgenerering.

Ettersom spillere fortsetter å avdekke nye teknikker og hemmeligheter i Mortal Kombat 1, forblir spillet en dynamisk og utviklende opplevelse. Spenningen rundt disse oppdagelsene fremhever den lidenskapelige og ressurssterke naturen til spillfellesskapet.

