Oppdag hvordan spillere omgår betaling for skinn i Mortal Kombat 1

De siste ukene har Mortal Kombat 1-spillere funnet en ny måte å skaffe skins uten å måtte bruke penger. Ved å manipulere datoinnstillingene på konsollene sine, har spillere vært i stand til å låse opp skins som tidligere kun var tilgjengelig for kjøp. Denne smarte utnyttelsen har utløst en bølge av spenning blant Mortal Kombat-fans, ettersom de nå kan få tilgang til eksklusivt innhold uten å bruke en krone.

Oppdagelsen av denne utnyttelsen kommer etter et kontroversielt trekk fra NetherRealm, spillets utvikler, for å gjøre tidligere eksklusive skinn tilgjengelig for kjøp ved å bruke spillets premiumvaluta. Denne avgjørelsen ble møtt med tilbakeslag fra samfunnet, som følte at de ble utnyttet. Spillere fant imidlertid raskt en løsning på dette problemet ved å endre datoen på konsollene sine.

Ved å endre datoen til et tidspunkt før skinnene ble gjort tilgjengelige for kjøp, kan spillere låse dem opp gratis. De kan deretter sette konsollen tilbake til riktig dato og beholde de ulåste skallene. Denne smarte taktikken har spredt seg over sosiale medieplattformer, med spillere som deler sine suksesshistorier og advarer andre om ikke å kaste bort pengene sine på å kjøpe skins.

Selv om denne utnyttelsen har gitt en midlertidig løsning for spillere som ønsker å få eksklusive skins, er det viktig å merke seg at det er en løsning og ikke en langsiktig løsning. NetherRealm vil sannsynligvis løse dette problemet i fremtidige oppdateringer eller patcher for å sikre at spillere ikke kan omgå betaling for innhold i spillet.

Avslutningsvis har oppdagelsen av denne datobryteren i Mortal Kombat 1 gitt spillere en måte å låse opp premium skins uten å måtte bruke penger. Selv om dette er en spennende utvikling for fans av spillet, er det viktig å huske at dette ikke er en permanent løsning og kan bli oppdatering i fremtiden. Spillere bør nyte denne muligheten så lenge den varer og holde øye med oppdateringer fra NetherRealm.

Spørsmål og svar

1. Hvordan fungerer datobryteren?

For å bruke date switch-utnyttelsen endrer spillere datoen på konsollen til et tidspunkt før skallene ble gjort tilgjengelig for kjøp. Dette lar dem låse opp skinnene uten å måtte bruke penger. De kan deretter sette konsollen tilbake til riktig dato og beholde de ulåste skallene.

2. Er datoskiftet utnytte en permanent løsning?

Nei, utnyttelse av datobytte er ikke en permanent løsning. Det er sannsynlig at NetherRealm vil løse dette problemet i fremtidige oppdateringer eller patcher for å sikre at spillere ikke kan omgå betaling for innhold i spillet.

3. Kan date switch-utnyttelsen brukes på alle plattformer?

Mens utnyttelsen opprinnelig ble oppdaget på PlayStation 5, har den også blitt rapportert å fungere på Nintendo Switch. Spillere på andre plattformer bør utvise forsiktighet og gjøre sine egne undersøkelser før de prøver å bruke denne utnyttelsen.