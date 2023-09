Et lekket bilde av Ermac i Mortal Kombat 1 vekker diskusjon om karakterdesign

Et lekket bilde av Ermac i det kommende spillet Mortal Kombat 1 har skapt oppsikt blant fansen, og noen stiller spørsmål ved valgene for karakterdesign. Mens mange venter spent på utgivelsen av den siste traileren, har fans lagt merke til en trend med karakterer i spillet med sko med åpne tå eller bare føtter. Baraka, Katana, Li Mei og Nitara har alle blitt sett med tærne blottlagt.

Det lekkede bildet av Ermac viser frem den telekinetiske jagerflyen i sin fulle form, og avslører mer av utseendet hans enn tidligere vist. Mens fans generelt godkjente antrekket hans, uttrykte noen bekymring for hans rynkete, mumielignende hud. Det er håp om at alternative antrekk eller utstyr vil være tilgjengelig for å dekke ham.

Et tilbakevendende spørsmål blant fansen er hvorfor så mange karakterer i Mortal Kombat 1 har tærne blottlagt. Noen kommentatorer på sosiale medier har på spøk antydet at noen på NetherRealm kan ha en fotfetisj. Andre lurer på om det er en dypere mening bak den tilsynelatende fotfetisjen, for eksempel kommentarer til Liu Kangs fascinasjon for kampsport.

Det er verdt å merke seg at Street Fighter 6 også møtte kritikk for sin fremstilling av føtter, noe som fikk noen til å spekulere i at det kan være en bredere trend innen kampspill. Mens fansen i spenning venter på utgivelsen av Mortal Kombat 1, gjenstår det å se om det vil bli noen endringer i karakterdesignene eller om fotfetisj-spekulasjonene vil bli adressert.

