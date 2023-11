San Jose avduker sin egen personlige utgave av Monopol

By

Byen San Jose skal ta en nostalgisk tur nedover memory lane med lanseringen av sin helt egen utgave av det populære brettspillet Monopoly. Denne tilpassede utgaven erstatter de tradisjonelle stedene på tavlen med lokale landemerker, slik at både innbyggere og besøkende kan utforske byen på en helt ny måte.

Et av de mest ikoniske landemerkene i San Jose, Winchester Mystery House, står i sentrum som den ettertraktede Boardwalk-posisjonen. Byens ordfører, Matt Mahan, uttrykte sin begeistring over den personlige utgaven, og uttalte at det er en utmerket mulighet til å feire San Joses rike historie og prestasjoner.

I denne unike versjonen blir Original Joe's det nye Park Place, mens VTA erstatter jernbanestedene. Det lokale transittbyrået er begeistret over denne representasjonen og har til og med pakket inn en hel buss for å promotere spillet.

Peters' Bakery, kjent for sin deilige brente mandelkake, er en annen kjent lokal virksomhet på spillebrettet. Etterspørselen etter de tilpassede spillene har vært overveldende, med en stor bunke forhåndsbestillinger som ble utsolgt på kort tid. Hilda Ramirez, hjemmehørende i San Jose, uttrykte sin kjærlighet til konseptet og kjøpte stolt fem spill, og betraktet dem som den hotteste julegaven i Bay Area.

Utgivelsen av San Jose-utgaven har tiltrukket seg besøkende fra fjern og nær, inkludert en gruppe venner som kjørte hele veien fra Lincoln, utenfor Sacramento, for å få tak i en. Med inkludering av kjente landemerker som fremkaller en følelse av stolthet, uttrykte disse personene sin begeistring og tilfredshet.

Top Trumps USA, selskapet bak opprettelsen av disse personlige utgavene, har tidligere gitt ut byversjoner som Napa Valley. San Jose markerer imidlertid den første store byen i Bay Area som får denne spesielle behandlingen. Aaron Green, som representerer Top Trumps USA, nevnte utfordringene med å bestemme hvilke steder som skal være med på styret, siden alle har forskjellige meninger. Likevel er målet å udødeliggjøre byens betydelige landemerker og virksomheter, og sikre at fremtidige generasjoner kan nyte spillet og lære om San Joses unike historie.

San Jose-utgaven av Monopoly inkluderer flere landemerker som Tech Interactive og Children's Discovery Museum. Disse tilleggene forbedrer representasjonen av San Joses pulserende kultur og attraksjoner ytterligere.

La denne personlige utgaven av Monopol være et vitnesbyrd om San Joses storhet og status som et av de beste stedene å bo i landet.