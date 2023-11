Ny artikkel: Xbox's Promotional Push for Call of Duty: Modern Warfare III

Xbox-brukere ble møtt med en fremtredende reklame i dag, som oppmuntret dem til å kjøpe Call of Duty: Modern Warfare III, den siste delen i den populære spillserien. Splash-skjermen, som dukket opp ved å slå på konsollen, har utløst blandede reaksjoner blant spillere.

Mens noen Xbox-fans uttrykte sin begeistring for den nye kampanjen og ivrig omfavnet reklamen, var andre mindre begeistret. «Dette er dumt. Jeg spiller ikke Call of Duty; Jeg har aldri kjøpt Call of Duty. Jeg burde ikke slå på Xbox-en min og det første jeg ser er et tillegg til et spill, eller noe for den saks skyld, sier en misfornøyd bruker.

Sammenligninger ble gjort med en lignende kampanje for Starfield, et annet etterlengtet spill, som fikk en kort splash screen-behandling under lanseringen tilbake i september. Det ble reist bekymringer om den potensielle påtrengningen av slik annonseringspraksis fremover.

"Jeg tror ikke det er så stor en avtale om det er en begivenhet eller en førstepartsutgivelse, men jeg kan se hvorfor folk ikke vil like det," sa en annen bruker.

IGN tok kontakt med Xbox for kommentar, men mottok ingen svar i skrivende stund.

I tillegg til splash-skjermen, tilbyr Xbox også en nedlastbar dynamisk bakgrunn med den elskede karakteren Captain Price fra Call of Duty-serien.

Dette reklamefremstøt fra Xbox for Call of Duty: Modern Warfare III kommer i kjølvannet av Microsofts nylige oppkjøp av Activision Blizzard for en svimlende sum på 69 milliarder dollar. Mens PlayStations markedsføringsavtale for Call of Duty strekker seg til 2024, har ikke Xboxs nye eierskap stoppet dem fra aktivt å promotere kronjuvelanskaffelsen deres.

Call of Duty: Modern Warfare III vil bli utgitt i etapper, og begynner med tidlig tilgang til kampanjen 2. november for forhåndsbestilte kunder. Spillet vil fortsette historien fra Modern Warfare II og introdusere nye elementer som Open Combat Missions, med flerspiller som blir tilgjengelig 10. november.

FAQ:

Spørsmål: Hva er Call of Duty: Modern Warfare III?

Sv: Call of Duty: Modern Warfare III er et svært populært videospill og den siste delen i Call of Duty-serien.

Spørsmål: Er Call of Duty: Modern Warfare III tilgjengelig på Xbox?

A: Ja, Call of Duty: Modern Warfare III er tilgjengelig på Xbox, sammen med andre plattformer.

Spørsmål: Hva er en splash-skjerm?

A: En splash-skjerm er et bilde eller en annonse som vises når en datamaskin eller konsollapplikasjon startes.

Spørsmål: Når kommer Call of Duty: Modern Warfare III ut?

A: Tidlig tilgang til kampanjen begynte 2. november 2022, med flerspiller som ble tilgjengelig 10. november 2022.

Spørsmål: Hvor mye kjøpte Microsoft Activision Blizzard for?

A: Microsoft kjøpte Activision Blizzard for 69 milliarder dollar.

