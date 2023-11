Jessica Gagen: Fra Miss England til Space Explorer

Jessica Gagen, en tidligere Miss England-vinner, er på et oppdrag for å bryte barrierer og oppfylle drømmen om å bli astronaut. Med en grad i romfartsingeniør fra University of Liverpool, har Jessica satset på å bli den første skjønnhetsdronningen i verdensrommet. Nylig tok hun et betydelig skritt nærmere drømmen sin ved å få muligheten til å 'fly' et Boeing Starliner-romskip ved Kennedy Space Center i Orlando, USA.

Under sitt besøk i USA fikk Jessica ikke bare sjansen til å fly Starliner-simulatoren, men gikk også bak kulissene med Boeing-ansatte som jobber med å designe og bygge en romferge. Hun ble fordypet i verden av romutforskning, og fikk verdifull innsikt i arbeidet som ble gjort i felten.

I tillegg til tiden i Boeing, fikk Jessica en VIP-omvisning i Kennedy Space Center og hadde den utrolige muligheten til å se to rakettoppskytinger fra Floridas Space Coast. Det var en drømmereise som overgikk alle hennes forventninger.

Som hovedtaler på Ascend-konferansen i Las Vegas, som ble organisert av den internasjonale romstasjonen, delte Jessica sin lidenskap for å promotere kvinner og barn i STEM-fag. Målet hennes er å oppmuntre flere jenter til å forfølge karrierer innen ingeniørfag og bryte stereotypier rundt industrien.

Siden hun vant Miss England-tittelen, har Jessica blitt et forbilde for aspirerende forskere og ingeniører. Hun har som mål å bruke plattformen sin til å utdanne neste generasjon om de mangfoldige mulighetene innen STEM-felt og ferdighetene som ingeniørfag kan gi. Jessicas skjønnhet med et formålsprosjekt, kalt STEM-prosjektet, fokuserer på å inspirere unge sinn og vise frem potensialet til forskjellige typer ingeniørkunst.

Med blikket mot fremtiden har Jessica også ambisjoner om å presentere pedagogiske TV-dokumentarer og utforske ny teknologi. Og hvis hun fikk sjansen, ville hun ivrig akseptert muligheten til å reise til verdensrommet.

Boeings Starliner-romfartøy har allerede gjennomført to ubemannede testflyvninger, hvor den andre har nådd den internasjonale romstasjonen. Jessica fortsetter å jage drømmene sine, og hun skal konkurrere i den 71. Miss World-konkurransen i Mumbai, India, i mars.

