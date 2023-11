Ny spillmodus og oppdateringer for tidlig tilgang kommer til Against the Storm

Utgiver Hooded Horse har annonsert at det populære spillet Against the Storm vil forlate tidlig tilgang neste måned med en etterlengtet 1.0-oppdatering. Denne oppdateringen vil introdusere en helt ny spillmodus kalt Queen's Hand, som er spesielt utviklet for å utfordre erfarne spillere med unike regler og belønninger.

Against the Storm, beskrevet som en «dark fantasi city builder», fordyper spillere i en post-apokalyptisk verden hvor de må gjenoppbygge sivilisasjonen i møte med ødeleggende regn. Som dronningens visekonge leder spillerne en mangfoldig gruppe overlevende, inkludert mennesker, bevere, øgler, rever og harpier. Sammen må de gjenvinne villmarken og sikre en fremtid for menneskeheten.

En av de mest spennende aspektene ved den kommende oppdateringen er tillegget av Queen's Hand. Denne spillmodusen gir spillere den ultimate utfordringen med å gjenopprette Adamantine-forseglingen i en enkelt syklus. Som den vanskeligste utfordringen i spillet vil Queen's Hand presse selv de mest erfarne spillerne til sine grenser.

I løpet av den tidlige tilgangsperioden har Against the Storm gjennomgått en betydelig utvikling, med regelmessige innholdsoppdateringer annenhver uke. Disse oppdateringene har brakt et bredt spekter av større og mindre endringer i spillet, inkludert tillegg av nye arter som Fox-folket og forbedringer til sluttspillmekanikken. Hooded Horse har uttalt at denne oppdateringskadensen vil fortsette til spillets fulle utgivelse.

Med sitt engasjerende spill og fengslende fortelling har Against the Storm fått en dedikert fanbase. På Steam har spillet fått en overveldende positiv brukervurdering på 95 % fra nesten 14,500 XNUMX anmeldelser. Spillere har berømmet den oppslukende verdensbyggende mekanikken og utfordrende spillingen.

Fans av Against the Storm kan se frem til spillets offisielle utgivelse 8. desember. I tillegg til å være tilgjengelig på Microsoft Store, vil spillet også bli med i PC Game Pass-biblioteket, takket være et nylig samarbeid med Microsoft. Dette samarbeidet vil bringe spillet til et enda bredere publikum og gi Game Pass-abonnenter en ny og spennende opplevelse.

Enten du er en erfaren spiller eller ny i sjangeren, lover Against the Storms kommende oppdatering å levere en uforglemmelig spillopplevelse. Forbered deg på å møte utfordringene i en herjet verden og gjenoppbygg sivilisasjonen mot alle odds.

FAQ

1. Hva er Against the Storm?

Against the Storm er et mørkt fantasy-bybyggerspill der spillere gjenoppbygger sivilisasjonen i en postapokalyptisk verden plaget av ubarmhjertig regn.

2. Når vil Against the Storm forlate tidlig tilgang?

Against the Storm er satt til å forlate tidlig tilgang og gi ut sin 1.0-oppdatering 8. desember.

3. Hva heter den nye spillmodusen?

Den nye spillmodusen heter Queen's Hand og er spesiallaget for å utfordre erfarne spillere med unike regler og belønninger.

4. Hvilke plattformer vil Against the Storm være tilgjengelig på?

Against the Storm vil være tilgjengelig på Microsoft Store og vil også være inkludert i PC Game Pass-biblioteket.

5. Hvilke oppdateringer har blitt gjort i løpet av tidlig tilgangsperioden?

Under tidlig tilgang har Against the Storm mottatt regelmessige innholdsoppdateringer, inkludert tillegg av nye arter og forbedringer av sluttspillmekanikken.

