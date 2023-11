OpenAI-ansatte truer med å slutte, oppfordrer styret til å trekke seg for å bli med tidligere administrerende direktør Altman i Microsoft

By

I en overraskende vending skaper et brev fra cirka 500 ansatte ved OpenAI oppsikt i selskapet. Brevet, som har blitt sett av ulike medier inkludert Reuters, avslører at de ansatte er forberedt på å slutte dersom styret i OpenAI ikke trekker seg. Begrunnelsen deres? De mener styret mangler nødvendig kompetanse, dømmekraft og omsorg for selskapets oppdrag og ansatte.

Denne trusselen kommer like etter at Microsoft annonserte ansettelsen av tidligere OpenAI-sjef Sam Altman, sammen med en annen arkitekt fra selskapet, som en del av en corporate shakeup. Nyheten sjokkerte kunstig intelligens-samfunnet og stilte spørsmål om fremtiden til OpenAI.

Til tross for potensiell utvandring av ansatte, forblir Microsoft forpliktet til sitt partnerskap med OpenAI. Microsofts styreleder og administrerende direktør Satya Nadella uttrykte sin begeistring over samarbeidet og nevnte at han ser frem til å jobbe med OpenAIs nye administrerende direktør, tidligere Twitch-leder Emmett Shear.

OpenAI, kjent for sin generative AI-teknologi som produserte menneskelignende tekst, bilder, video og musikk, har mottatt milliarder av dollar i investeringer fra Microsoft. Teknologigiganten har spilt en betydelig rolle i å støtte OpenAIs AI-systemer ved å gi den nødvendige datakraften.

Mens de nøyaktige årsakene bak Altmans avgang fra OpenAI fortsatt er uklare, uttalte selskapet at han "ikke var konsekvent ærlig i sin kommunikasjon" med styret, noe som førte til tap av tillit til hans lederevner. Altman, som aktivt hadde diskutert potensielle risikoer og reguleringer av AI under sin verdensturné tidligere i år, uttrykte sin forkjærlighet for OpenAI på sosiale medier etter at han forlot.

Som svar på de siste hendelsene har Shear, den nye administrerende direktøren i OpenAI, lovet å undersøke Altmans fjerning og planlegger å ansette en uavhengig etterforsker for å se nærmere på situasjonen. Shear har som mål å gjenoppbygge tilliten i selskapet og gjøre nødvendige endringer i ledelsen og ledergruppen.

Siden OpenAI står overfor disse interne utfordringene, er fremtiden til selskapet fortsatt usikker. Imidlertid gir partnerskapet med Microsoft og utnevnelsen av en ny administrerende direktør muligheter for vekst og utvikling innen kunstig intelligens.

FAQ

1. Hva er OpenAI?

OpenAI er et selskap kjent for sine fremskritt innen kunstig intelligens og generativ AI-teknologi.

2. Hvorfor truer OpenAI-ansatte med å slutte?

De ansatte ber om at OpenAI-styret trekker seg, og sier at de mangler kompetanse, dømmekraft og omsorg for selskapets oppdrag og ansatte.

3. Hvem har Microsoft ansatt fra OpenAI?

Microsoft har ansatt tidligere OpenAI-sjef Sam Altman og en annen arkitekt fra selskapet.

4. Hva er Microsofts holdning til situasjonen?

Microsoft er fortsatt forpliktet til sitt partnerskap med OpenAI og er begeistret for samarbeidet.

5. Hvem er den nye administrerende direktøren i OpenAI?

Tidligere Twitch-leder Emmett Shear er utnevnt til ny administrerende direktør i OpenAI.