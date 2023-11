Microsoft kommer seirende ut i kjølvannet av OpenAI Shake-Up

Etter den nylige fjerningen av administrerende direktør Sam Altman, befinner OpenAI seg ved et veiskille, noe som gjør selskapets fremtid usikker. Med mange ansatte som forventes å følge Altman til Microsoft, ser det ut til at OpenAIs en gang lovende utsikter har blitt svakere. I tillegg er det lite sannsynlig at en foreslått avtale som tillater innsidere å ta ut egenkapital til en verdi på 86 milliarder dollar vil realiseres.

Midt i kaoset er det imidlertid en klar vinner: Microsoft. Siden nyhetene brøt ut, har Microsofts markedsverdi økt med imponerende 63 milliarder dollar. Faktisk nådde selskapets aksje et rekordhøyt nivå på $378 per aksje under mandagens middagshandel. Hvis prisen holder seg på dette nivået når markedet stenger, vil Microsofts markedsverdi nå svimlende 2.82 billioner dollar.

Denne hendelsen markerer en betydelig triumf for Microsoft og dets administrerende direktør, Satya Nadella. Til tross for å ha investert 13 milliarder dollar i OpenAI og tungt integrert teknologien i Microsofts produkter, sto Nadella til å tape mest på Altmans avgang. Faktisk, da kunngjøringen ble offentlig, fikk Microsofts aksjer et øyeblikkelig fall på 2 %. Imidlertid demonstrerte Nadellas raske respons hans motstandskraft og strategiske tenkning.

Ved midnatt søndag avslørte han at han hadde ansatt Altman og tidligere OpenAI-president Greg Brockman til å lede et nytt AI-forskningslaboratorium i Microsoft. Dette uventede trekket fikk ros, og analytikere beskrev det som et "World Series of Poker-trekk for tidene." Som et resultat har Microsoft nå to innflytelsesrike figurer fra OpenAI under sine vinger, mens OpenAI utnevnte Emmett Shear, den tidligere administrerende direktøren i Twitch, til sin midlertidige administrerende direktør.

Mens Microsofts aksjeøkning utvilsomt er et positivt resultat, ligger utfordringer foran. Selskapet er nå ansvarlig for å etablere og finansiere den nye AI-forskningsorganisasjonen ledet av Altman og Brockman. Videre er det mulighet for kostbare eksisterende kontrakter som Microsoft kan måtte overholde. Ikke desto mindre har Microsofts dristige og strategiske handlinger posisjonert selskapet som nøkkelspilleren i kjølvannet av OpenAIs omveltning.

