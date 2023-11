MediaTek introduserer Dimensity 8300 Chip: Revolusjonerer rimelige telefoner med generativ AI

By

MediaTek, en ledende brikkeprodusent, setter nok en gang trenden i smarttelefonindustrien med lanseringen av sin nyeste brikke, Dimensity 8300. Denne nye brikken vil bringe generative AI-funksjoner på enheten til rimeligere Android-telefoner, etter fotsporene til sine premium motstykke, Dimensity 9300.

Mens Qualcomm gjorde et lignende trekk forrige uke med Snapdragon 7 Gen 3-brikken, er det tydelig at begge selskapene er ivrige etter å ta del i den voksende generative AI-trenden som revolusjonerer teknologiindustrien.

I motsetning til skybaserte løsninger, behandler generativ AI på enheten alle beregninger direkte på smarttelefonen, og sikrer raskere svar og forbedret personalisering som tar hensyn til sensitive data som brukeratferd og plasseringspreferanser. I tillegg kan den fungere selv når brukere er utenfor rekkevidden til mobilnettverksdekning.

MediaTek har ennå ikke avslørt de spesifikke generative AI-egenskapene til Dimensity 8300, men den forventes å tilby litt lavere ytelsesmålinger sammenlignet med high-end Dimensity 9300. Sistnevnte kan generere bilder ved hjelp av stabil diffusjon på mindre enn et sekund og håndterer AI modeller med 7 milliarder parametere per sekund, med 20 tokens per sekund.

Med Dimensity 8300 lover MediaTek betydelige forbedringer i forhold til forgjengeren, Dimensity 8200. Dette inkluderer en 20 % økning i CPU-hastighet, opptil 30 % bedre strømeffektivitet og en GPU som gir 60 % høyere ytelse og 55 % forbedret strømeffektivitet . AI Processing Unit forblir uendret fra premium Dimensity 9300, og sikrer forbedret ytelse for konvensjonelle AI-oppgaver, for eksempel bildeforbedringer.

Dessuten forventes telefoner utstyrt med Dimensity 8300 å nyte lengre batterilevetid og sømløse tilkoblinger til tilbehør som ørepropper og gamepads. MediaTek har ennå ikke avslørt telefonmerkene som har forpliktet seg til å inkorporere Dimensity 8300 i enhetene sine. Det er imidlertid verdt å merke seg at forgjengeren, Dimensity 8200, finnes i smarttelefoner som Vivo V29 Pro og Vivo V27 Pro, selv om den ikke har sett utbredte utgivelser på det amerikanske markedet.

