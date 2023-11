Ny tittel: Utforsk virkningen av Steam Deck OLEDs 90 Hz-skjerm på inngangsforsinkelse

By

I en fersk Digital Foundry-analyse har virkningen av den oppgraderte 90 Hz-skjermen på Steam Deck OLEDs inngangsforsinkelse blitt avslørt. Ved å bruke Nvidias verktøy for latens- og visningsanalyse, testet teamet to reflekstunge spill, Doom Eternal og Crysis 3 Remastered, for å finne de nøyaktige effektene på respons.

Når den kjørte med 90 fps, viste Steam Deck OLED de mest betydelige forbedringene i inputlag. Sammenlignet med 60 fps LCD-versjonen, var den gjennomsnittlige reduksjonen i inputlag 26.1 ms for Doom Eternal og 32.5 ms for Crysis 3. Denne nedgangen kan delvis tilskrives den raskere rammeoppdateringen på OLED-skjermen.

Interessant nok fant testingen også forbedringer i inputlag selv når både OLED- og LCD-enhetene opererte med samme bildefrekvens. Med begge satt til 60 fps, demonstrerte OLED en 8.5 ms reduksjon i inngangsforsinkelse for Doom Eternal og en 11.3 ms reduksjon for Crysis 3. Lagforbedringen ble mer uttalt ved lavere bildefrekvenser, og nådde over 20 ms da spillene gikk ned til 40. til 45 fps rekkevidde.

Selv om disse forbedringene kan virke minimale sammenlignet med menneskelige reaksjonstider, kan de fortsatt ha en betydelig innvirkning på den generelle følelsen og reaksjonsevnen til systemet. Mindre endringer i inputlag kan i stor grad forbedre "snappiness" av spillopplevelsen.

Et annet bemerkelsesverdig funn fra analysen antyder at fastvareoppdateringer kan spille en rolle i inngangsforsinkelsesforskjellene mellom OLED- og LCD-versjonene av Steam Deck. Når du testet den eldre LCD-versjonen med utdatert fastvare, observerte Digital Foundry inngangsforsinkelsesresultater som var 8 til 42.4 ms langsommere enn de som ble oppnådd med den oppdaterte fastvaren.

Valve jobber aktivt med ytterligere forbedringer for LCD-versjonen av Steam Deck, inkludert å redusere inngangsforsinkelse. Med pågående fastvarerevisjoner er det mulig at responstidene på LCD-skjermer vil fortsette å reduseres, noe som forbedrer spillopplevelsen for brukerne.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hva er input lag?

Inndataforsinkelse refererer til forsinkelsen mellom når en bruker legger inn en kommando og når systemet svarer på den kommandoen. I spill kan inputlag påvirke responsen og den generelle følelsen av spilling.

2. Hvordan påvirker Steam Deck OLEDs 90 Hz-skjerm input lag?

Steam Deck OLEDs oppgraderte 90 Hz-skjerm har vist seg å redusere inngangsforsinkelse sammenlignet med 60 Hz LCD-versjonen. Å kjøre spill med en høyere bildefrekvens på OLED-skjermen resulterer i betydelige forbedringer i inndataforsinkelse.

3. Kan forbedringer av inndataforsinkelse fortsatt observeres når både OLED- og LCD-enhetene er satt til samme bildefrekvens?

Ja, testing har vist at selv når både OLED- og LCD-enhetene kjører med samme bildefrekvens, viser OLED-en fortsatt redusert inngangsforsinkelse. Dette antyder at maskinvareforskjellene mellom de to versjonene spiller en rolle i den forbedrede responsen.

4. Er fastvareoppdateringer ansvarlige for forskjeller mellom OLED- og LCD-versjonene?

Digital Foundrys analyse antyder at fastvareoppdateringer kan bidra til forskjellene i inngangsforsinkelsen som er observert mellom OLED- og LCD-versjonene av Steam Deck. Eldre versjoner av LCD-fastvaren resulterte i tregere inngangsforsinkelse sammenlignet med den oppdaterte fastvaren. Valve jobber aktivt med å forbedre inndataforsinkelsen gjennom fastvareoppdateringer for LCD-versjonen av Steam Deck.