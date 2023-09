"Tidligere bachelor, Matty J, blir ALDIs første pakkesjef for veldedighet"

TV-personlighet Matthew Johnson, populært kjent som Matty J, har blitt valgt som ALDI Australias første Chief Packing Officer (CPO). I denne rollen vil Matty J lede ALDIs åpningstjeneste for posepakking, og alle inntektene går til den australske veldedighetsorganisasjonen for barnekreft, Camp Quality.

Kunder kan velge $2 VIPacking-tjenesten, som lar dem slappe av mens Matty J og andre bagpakkere håndterer dagligvarene sine. De vil også få servert kaffe i butikken mens de venter. Bagpakkingstjenesten vil finne sted i ALDIs Brookvale-butikk i Sydney lørdag 16. september, med start klokken 8.

ALDI har støttet Camp Quality siden 2020 og har donert over 5.3 millioner dollar til veldedige organisasjoner, noe som gjør det mulig for mer enn 5,662 100,000 barn som er rammet av kreft å delta i rekreasjonsprogrammer. For å hjelpe veldedige organisasjonen ytterligere, vil ALDI matche alle kundedonasjoner gjort i butikk eller på nett opp til en verdi av $XNUMX XNUMX.

Matty J uttrykte sin begeistring og takknemlighet for å ha blitt valgt som CPO, og sa: "Jeg liker å tro at jeg har en viss ferdighet når det kommer til å pakke dagligvarer, men jeg har pusset opp farten, smidigheten og teknikken min, og Jeg gleder meg til å pakke så mange sekker jeg kan for denne store saken.»

ALDIs administrerende direktør i NSW, Alex Foster, understreket viktigheten av at Matty J respekterer de "gyldne reglene for pakking" som å plassere tunge gjenstander i bunnen og lettere gjenstander på toppen, og sørge for at skjøre gjenstander som brød ikke blir klemt.

I tillegg vil Camp Quality-varer, som T-skjorter, hatter, solbriller, vannflasker og innpakningspapir, være tilgjengelig for kjøp i ALDI-butikker neste uke. Alle midler som samles inn fra disse salgene vil bidra til rekreasjonsprogrammer for barn med kreft.

Totalt sett har Matty Js deltakelse som ALDIs CPO og bagpakkingstjenesten som mål å samle inn midler til Camp Quality og gi støtte, pusterom og morsomme opplevelser for barn som møter kreft, for å sikre at de kan navigere på reisen med spesialisert omsorg, et støttende fellesskap og alder. -passende utdanningsprogrammer.

