Politiet etterforsker krangel og skyteepisode ved Downtown Pittsburgh Greyhound Station

To personer ble fraktet til sykehuset etter en krangel og skyting på Pittsburgh Greyhound-stasjon i sentrum. Hendelsen skjedde rundt klokken 6, noe som førte til en reaksjon fra lokalt politi og akuttmedisinske tjenester.

Ifølge Pittsburgh Public Safety utspilte krangelen seg på en buss som var på vei inn i Pittsburgh. Rapporter tyder på at to menn deltok i en heftig krangel, noe som førte til en farlig eskalering. Heldigvis var det tilfeldigvis to agenter fra Riksadvokatens kontor i nærheten og var vitne til at den ene mannen truet den andre med en kniv og forsøkte å stikke ham.

Øyenvitner rapporterer at krangelen rant inn i hallen nær bussene, og tvang agentene til å gripe inn. Til tross for gjentatte forespørsler om å slippe våpenet, nektet mannen som viftet med kniven å etterkomme, noe som resulterte i at agentene avfyrte våpnene sine. Den mistenkte pådro seg skuddskader i magen og brystet.

På stedet avdekket etterforskerne flere bevismarkører nær bussene, som indikerte intensiteten av krangelen. Den skadde mistenkte ble umiddelbart fraktet til sykehus i kritisk tilstand og ble operert. I mellomtiden fikk den andre personen som var involvert i konfrontasjonen en hodeskade og ble også fraktet til sykehus for behandling.

Politiet i Pittsburgh har startet en etterforskning av hendelsen, med fokus på hendelsene som skjedde på bussen før krangelen. Tjenestemenn jobber med å samle inn mer informasjon for å fastslå faktorene som førte til denne voldelige episoden.

Mens etterforskningen fortsetter, er Pittsburgh-samfunnet ivrige etter oppdateringer om denne foruroligende hendelsen.