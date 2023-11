Ny Apple M3 MacBook Pro: Forbedret ytelse til en rabattert pris

Hvis du har sett på den nye Apple 14-tommers M3 MacBook Pro, har du nå sjansen til å spare. Amazon tilbyr for tiden et prisfall på entry-level-modellen, med en 8-kjerners CPU og 10-kjerners GPU. Opprinnelig priset til $1,599, du kan nå få den for $1,449 sendt. Det er en rabatt på $150 på en nylig utgitt bærbar datamaskin.

Men besparelsene stopper ikke der. Den forhøyede 1TB-modellen er også til salgs for $1,649, ned fra $1,799. Så enten du leter etter mer lagringsplass eller et budsjettvennlig alternativ, er det en avtale for deg.

Hva skiller den nye M3 MacBook Pro fra forgjengerne? Apple har introdusert den nyeste M3-brikken, deres første 3nm-brikke til dags dato. Med en 8-kjerners CPU, 10-kjerners GPU og en 16-kjerners Neural Engine, tilbyr denne mobilbrikken Apples beste ytelse til nå. Den er perfekt for hverdagslig multitasking og kan enkelt håndtere profesjonelle prosjekter som redigering av høyoppløselige bilder og 4K-videoer.

I tillegg har M3 MacBook Pro en fantastisk Liquid Retina XDR-skjerm med ProMotion 120Hz oppdateringsfrekvenser og støtte for P3 brede fargespekter. Den nye Space Black-fargen gir et snev av raffinement, mens Thunderbolt-porter, en 8K HDMI-utgang og et SD-kortspor sørger for tilkoblingsmuligheter for alle dine multimediebehov.

Med sin strømeffektive design kan MacBook Pro levere eksepsjonell ytelse hele dagen, enten du bruker batteristrøm eller er koblet til. Du kan stole på dens pålitelige ytelse for alle dine profesjonelle og personlige oppgaver.

