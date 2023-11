BMW E46 M3 får en Beastly Upgrade med V10 Power

Motorbytte har blitt en populær trend i BMW-fellesskapet, med entusiaster som stadig prøver å presse sine elskede Bimmere til nye nivåer av ytelse. Selv om vi har sett vår rimelige andel av motorerstatninger, tar dette spesielle prosjektet det til et helt nytt nivå.

Stjernen i denne videoen er en svart BMW E46 M3, en bil som allerede er kjent for sin imponerende kraft og ytelse. Utstyrt med en 3.2-liters inline-seks-motor, var E46 M3 ingen sløv på banen. Eieren av denne M3 ønsket imidlertid å ta den et steg videre og slippe løs enda flere hestekrefter og spenning.

I stedet for å velge et tradisjonelt motorbytte, bestemte eieren seg for å gå all-in og transplantere en 5.0-liters V10-motor fra en E60 M5. Denne V10-motoren, den eneste produksjons-V10 som noen gang er laget av BMW, leverte en lagereffekt på 500 hestekrefter og et dreiemoment på 384 lb-ft. Men det var ikke nok for eieren. Med noen få modifikasjoner, inkludert et oppgradert motorkart, produserer denne beistlige M3 nå rundt 520 hestekrefter.

Det som virkelig skiller denne ytelsesoppgraderingen er valget av girkasse. V10-motoren er koblet til en E92-kilde med dobbelclutch girkasse, som løfter kjøreopplevelsen til et helt nytt nivå. Når videoen tar oss med på en spennende runde rundt Nurburgring, blir det helt klart at denne M3 ikke er din gjennomsnittlige beltebil.

Med sin utrolige hastighet og lyden av V10-motoren som brøler, skiller BMW E46 M3 seg ut blant ytelsesbiler på banen. Den tar lett forbi konkurrenter og etterlater et varig inntrykk. Dette er ikke første gang vi har sett et BMW V10-prosjekt, men det legger absolutt til den voksende listen over imponerende motorbytter som flytter grensene for hva en BMW kan oppnå.

FAQ:

Spørsmål: Hvilken motor byttet eieren av den svarte BMW E46 M3?

A: Eieren byttet ut den originale inline-seks-motoren med en 5.0-liters V10-motor fra en E60 M5.

Spørsmål: Hvor mange hestekrefter produserer den oppgraderte BMW E46 M3?

A: Med noen få modifikasjoner produserer den oppgraderte M3 nå rundt 520 hestekrefter.

Spørsmål: Hvilken girkasse er V10-motoren koblet til?

A: V10-motoren er koblet til en E92-kilde med dobbel clutch girkasse, noe som forbedrer den generelle kjøreopplevelsen.