Nye LG SMART-skjermer med forbedrede funksjoner for produktivitet og tilkobling

LG Electronics har nylig introdusert sin siste serie med SMART-skjermer for 2023. Blant de nye utgivelsene er 32SR50F og 27SR50F-modellene, nå tilgjengelig for kjøp. Disse monitorene er rettet mot å øke produktiviteten og tilby sømløs tilkobling, og er designet for å møte de skiftende behovene til eksternt arbeid og underholdningsstrømming.

En bemerkelsesverdig funksjon ved disse skjermene er deres høyytelses IPS-skjermer som støtter HDR 10, og leverer forbedret bildelivskraft og kvalitet. Enten du deltar i virtuelle møter eller bare surfer på nettet, vil de forbedrede bildene som tilbys av disse 1080p-skjermene forbedre seeropplevelsen din. 27-tommers modellen, med sin praktisk talt kantløse design, tilfører et snev av elegant og minimalistisk estetikk til ethvert arbeidsområde.

SMART Monitors kjører på LGs webOS 23-plattform, og tilbyr enkel og praktisk tilgang til ulike strømmeapplikasjoner og personlige visningsanbefalinger gjennom webOS Hub. Home Board-funksjonen er spesielt spennende, og tilbyr personlige sportsprofiler og tilpassbare sportstjenestekort. Sportsentusiaster kan holde seg oppdatert med sine favorittligaer, kommende kamper og viktig statistikk. Monitorene inkluderer også LG Mood Music-funksjonen, som fungerer som en personlig DJ ved å lage spillelister basert på brukerens musikalske preferanser.

For de som fokuserer på produktivitet, kommer LG SMART-skjermer utstyrt med innebygd LG Home Office-programvare. Disse monitorene støtter ulike produktivitetsprogrammer som Microsoft 365 og Google Calendar, og forbedrer arbeidsflyteffektiviteten. I tillegg letter de innholdsdeling fra smartenheter gjennom AirPlay 2 og Miracast, og eliminerer behovet for direkte PC-tilkobling.

Videre fungerer disse skjermene som smarthushuber, kompatible med LGs ThinQ Home Hub. Brukere kan enkelt overvåke og administrere IoT-kompatible husholdningsapparater som kjøleskap og vaskemaskiner gjennom ThinQ-appen. Denne integrasjonen forvandler monitorene til sentrale kontrollpunkter for et tilkoblet hjem.

Teknisk spesifikasjon:

– LG SMART Monitor (32SR50F)

– Størrelse/oppløsning: 31.5-tommers / FHD (1,920 x 1080)

– Fargeskala: sRGB 99 %, NTSC 72 %

– HDR: HDR 10

– Oppdateringsfrekvens / responstid: 60Hz / 8ms

– Grensesnitt: USB Type-C, HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

– Høyttaler: 5W (x2)

– Smart funksjon/tjeneste: webOS 23, Microsoft Office, taleassistent (LG ThinQ, Alexa), mobil casting/speiling (AirPlay 2 / ScreenShare)

– Tilbehør: HDMI / Hvit fjernkontroll

– LG SMART Monitor (27SR50F)

– Størrelse/oppløsning: 27-tommers / FHD (1,920 x 1080)

– Fargeskala: sRGB 99 %, NTSC 72 %

– HDR: HDR 10

– Oppdateringsfrekvens / responstid: 60Hz / 14ms

– Grensesnitt: HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

– Høyttaler: 5W (x2)

– Smart funksjon/tjeneste: webOS 23, Microsoft Office, taleassistent (LG ThinQ, Alexa), mobil casting/speiling (AirPlay 2 / ScreenShare)

– Tilbehør: HDMI / Hvit fjernkontroll

32SR50F-modellen er tilgjengelig for kjøp for $229, mens 27SR50F-modellen kan fås for bare $199. Begge modellene kommer med 1 års garanti på deler og arbeidskraft.

FAQ:

Spørsmål: Hva er de fremtredende funksjonene til LG SMART-skjermer?

A: LG SMART-skjermer tilbyr høyytelsesskjermer med HDR 10-støtte, innebygd LG Home Office-programvare for produktivitet, innholdsdelingsfunksjoner og smarthjem-hub-funksjonalitet.

Spørsmål: Hva er prisen for 32SR50F- og 27SR50F-modellene?

A: 32SR50F er priset til $229, mens 27SR50F er tilgjengelig for $199.

Spørsmål: Er skjermene støttet av en garanti?

A: Ja, begge modellene kommer med 1 års garanti på deler og arbeidskraft.