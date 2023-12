Lexington Charity League søker offentlig hjelp for å opprettholde fellesskapets oppsøking

I et forsøk på å opprettholde sin vitale samfunnsreaksjon, har den anerkjente Lexington Charity League nådd ut til publikum for å få støtte. Til tross for utfordringene fra den pågående pandemien, er ligaen fortsatt forpliktet til sitt oppdrag om å hjelpe barna i samfunnet og er fast bestemt på å gjøre et sterkt comeback i 2024, og etablere et solid økonomisk fundament.

På grunn av de enestående omstendighetene rundt COVID-19-utbruddet, har ligaen, som har vært aktiv siden 1935, ikke vært i stand til å arrangere sitt årlige flaggskiparrangement, Holiday House and Holiday Shoppes, siden 2019. Avlysningen av denne viktige pengeinnsamlingen, sammen med med andre aktiviteter gjennom året, har gitt organisasjonen et betydelig økonomisk tilbakeslag.

President Tina Royal understreket ligaens urokkelige dedikasjon til å hjelpe lokale barn som ellers ville gå uten nødvendige ressurser. Sosialarbeidere og skolerådgivere har stolt på ligaen i årevis for å oppfylle de grunnleggende behovene til samfunnets barn.

Nå, mer enn noen gang, ber Lexington Charity League om hjelp fra sjenerøse enkeltpersoner og organisasjoner for å sikre kontinuiteten i deres oppsøkende programmer. Ved å gi et bidrag kan medlemmer av samfunnet spille en sentral rolle i å lysne opp livene til sårbare barn. Donasjoner vil gjøre det mulig for ligaen å gi nødvendig støtte, inkludert mat, klær, utdanningsressurser og helsetjenester.

Ligaen er fortsatt optimistisk med tanke på fremtiden og planlegger å komme sterkere ut av denne utfordrende perioden. Ved å samles kan samfunnet hjelpe Lexington Charity League til å trives, og sikre at barna i Lexington får den omsorgen og støtten de fortjener. La oss slå sammen hender og gjøre en forskjell i livene til disse unge individene, og baner vei for en lysere fremtid for alle.