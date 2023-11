LEGO x Fortnite Crossover bekreftet: En ny æra med kreativt spill

LEGO har offisielt kunngjort på Twitter at det etterlengtede LEGO x Fortnite crossover-arrangementet faktisk finner sted. Selv om detaljene fortsatt er knappe, tyder spekulasjoner på at spillere vil ha muligheten til å fordype seg i en unik spillopplevelse der de kontrollerer LEGO-versjoner av deres favoritt Fortnite-karakterer, komplett med muligheten til å gruve og lage.

Planlagt å finne sted 7. desember, vil LEGO x Fortnite-arrangementet være en av tre spennende spillmodi introdusert til Fortnite neste måned. Men det er ikke alt – Eminem-fans vil være begeistret over å vite at den populære rapperen vil gjøre en spesiell opptreden i spillet som en del av en konsertbegivenhet 2. desember.

Hvis det ikke var nok til å få fansen til å surre, sirkulerer hviskingen om et potensielt Doctor Who x Fortnite-samarbeid. Selv om det ennå ikke er bekreftet, antas det at dette samarbeidet kan være en feiring av den ikoniske britiske TV-seriens 60-årsjubileum, som ble sendt første gang i november 1963. For å øke spenningen er en tredelt serie med David Tennant som gjentar rollen som doktoren. sendes i slutten av november 2023.

LEGO x Fortnite crossover lover å bringe en frisk og nyskapende vri til spillet, og kombinerer det elskede LEGO-merket med det engasjerende spillet til Fortnite. Spillere kan forvente en verden der fantasien deres kommer til live gjennom digitale klosser, og åpner for uendelige kreative muligheter.

