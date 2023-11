Forstå Windows Dynamic Updates: Forbedre OS-oppsett og gjenoppretting

Microsoft rullet nylig ut Patch Tuesday-oppdateringene for både Windows 10 og Windows 11 i november. Selv om denne nyheten kanskje ikke kommer som en overraskelse, er det mer enn bare vanlige oppdateringer. Teknologigiganten introduserte også en ny dynamisk oppdatering for å forbedre installasjonsfilene til Windows 11 23H2, som også gjelder versjon 22H2. Denne oppdateringen tar sikte på å forbedre kjernesystemfilnivået, og sikre en sømløs opplevelse.

Dessuten vil brukere være glade for å vite at en dynamisk oppdatering for Windows Recovery Environment (WinRE) også er utgitt. Denne oppdateringen er spesifikt rettet mot Windows 11 versjon 21H2. Selv om versjon 21H2 ikke lenger mottar Patch Tuesdays på grunn av slutten av støtten, vil Microsoft fortsette å tilby dynamiske oppdateringer for WinRE. Dette er avgjørende i tilfelle funksjonsoppdateringsfeil, siden den forbedrede WinRE hjelper til med gjenopprettingsprosessen.

Så, hva er egentlig dynamiske oppdateringer? I følge Microsofts forklaring i et blogginnlegg fra Tech Community om Windows 10 Dynamic Updates, består disse oppdateringene av ulike komponenter og tjener flere formål under installasjons- og gjenopprettingsprosessene.

Dynamiske oppdateringer inkluderer:

1. Oppsettoppdateringer: Disse oppdateringene fokuserer på rettelser til oppsettbinærfiler og filer som brukes under funksjonsoppdateringer.

2. Sikre OS-oppdateringer: Oppdateringer til "safe OS"-komponenten, som er ansvarlig for å oppdatere Windows Recovery Environment (WinRE).

3. Servicestabeloppdateringer: Nødvendige reparasjoner for å løse eventuelle problemer med servicestabelen, som sikrer en jevn funksjonsoppdateringsprosess.

4. Siste kumulative oppdatering: Installasjon av den siste kumulative kvalitetsoppdateringen.

5. Driveroppdateringer: Oppdaterte drivere fra produsenter som er spesifikt målrettet for dynamisk oppdatering.

I tillegg til oppdateringene ovenfor, bevarer Dynamic Update også innholdet i språkpakken (LP) og funksjoner på forespørsel (FOD). Dette sikrer at brukerne har alle nødvendige komponenter tilgjengelig etter at oppdateringen er fullført.

Du finner den siste oppdateringen, KB5033288, på nettstedet til Microsoft Update Catalog. Vær imidlertid trygg på at oppdateringen skal installeres automatisk, og eliminerer behovet for manuell intervensjon.

Oppsummert, Microsofts nylige dynamiske oppdateringer for Windows 10 og Windows 11 forbedrer ikke bare den generelle oppsettsprosessen, men gir også et sikkerhetsnett for gjenoppretting i tilfelle feil med funksjonsoppdateringer. Disse oppdateringene adresserer ulike kritiske komponenter, og sikrer en jevn og pålitelig operativsystemopplevelse.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål: Hva er dynamiske oppdateringer i Windows?

Sv: Dynamiske oppdateringer er et sett med oppdateringer som forbedrer OS-oppsettsprosessen og gjenoppretting i tilfelle funksjonsoppdateringsfeil. Disse oppdateringene inkluderer reparasjoner av installasjonsfiler, oppdateringer til Windows Recovery Environment (WinRE), servicestack-reparasjoner, installasjon av den siste kumulative kvalitetsoppdateringen og oppdaterte drivere.

Spørsmål: Må jeg installere den siste dynamiske oppdateringen manuelt?

A: Nei, den dynamiske oppdateringen skal installeres automatisk. Men hvis du ønsker å installere den manuelt, kan du finne den siste oppdateringen, for eksempel KB5033288, på nettstedet til Microsoft Update Catalog.

Spørsmål: Hva skjer med språkpakker og funksjoner under oppdateringsprosessen?

A: Språkpakker (LP-er) og funksjoner på forespørsel (FODs)-innhold bevares under oppdateringen. Dette sikrer at brukerne har disse essensielle komponentene tilgjengelig etter at oppdateringen er fullført.

Spørsmål: Kan jeg motta dynamiske oppdateringer for en Windows-versjon som ikke støttes?

A: Selv om ustøttede versjoner kanskje ikke lenger mottar Patch Tuesdays eller vanlige oppdateringer, kan Microsoft fortsatt tilby dynamiske oppdateringer for kritiske komponenter som Windows Recovery Environment (WinRE) for å sikre gjenopprettingsfunksjoner.