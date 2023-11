Pasadena-ordføreren inviterer samfunnet til den årlige tenningsseremonien for ferietre

Byen Pasadena er begeistret over å kunngjøre ordførerens årlige lysseremoni for ferietre, som finner sted fredag ​​1. desember i rådhuset. Denne svært etterlengtede begivenheten, arrangert av ordfører Victor M. Gordo, lover en uforglemmelig kveld fylt med juleglede og festligheter for hele familien.

Fra 5 til 7 kan deltakerne delta i en rekke aktiviteter, inkludert liveopptredener av lokale sangere og dansere, samt håndverk for barn levert av Armory Center for the Arts. Arrangementet vil også by på herlige lette forfriskninger og til og med et spesielt besøk fra julenissen selv. Ikke glem å ta med kameraet ditt for å fange de hjertevarmende ferieøyeblikkene på de forskjellige fotostoppene rundt om i lokalet.

Kveldens høydepunkt vil være ordfører Gordos seremonielle tenning av byens offisielle tre kl. 6. For å sikre en flott utsikt over dette magiske øyeblikket, sørg for å ankomme tidlig og sikre deg en førsteklasses plass ved rådhuset. Parkering er tilgjengelig, men husk å komme på forhånd for å sikre deg plass.

I en ånd av å gi, vil Pasadena brannvesen samle inn donasjoner til den årlige Spark of Love Toy Drive. Hvis du har midler, kan du vurdere å ta med nye, uinnpakkete leker, sportsutstyr eller gavekort for å gjøre høytiden lysere for lokale undertjente barn og tenåringer.

For de som ikke kan delta på arrangementet personlig, ikke bekymre deg! En video av seremonien vil bli gjort tilgjengelig på et senere tidspunkt, slik at alle kan oppleve den gledelige begivenheten.

For å dele din egen trebelysning og nissebilder, sørg for å merke byen Pasadena på Instagram, Facebook og Twitter. De vil dele så mange av disse festlige bildene som mulig. Du kan også se fjorårets bildealbum for et glimt av de magiske øyeblikkene arrangementet har.

Ta kontakt med byen Pasadena ved å besøke nettsiden deres på CityOfPasadena.net eller følge dem på Twitter, Instagram og Facebook. Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, ikke nøl med å ringe Citizen Service Center i arbeidstiden på (626) 744-7311.

Bli med ordfører Gordo og hele samfunnet på ordførerens årlige lysseremoni for ferietre for en fortryllende kveld som skaper varige minner for alle. Det er et arrangement du ikke vil gå glipp av!