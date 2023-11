Nytt samarbeid for å optimalisere ytelsen til PV-anlegget

JinkoSolar Australia har nylig annonsert et banebrytende partnerskap med forskningsgruppen Artificial Intelligence, Characterisation, Defects and Contacts (ACDC) ved det prestisjetunge University of New South Wales. Samarbeidet tar sikte på å revolusjonere feltytelsen til JinkoSolars banebrytende solcelleteknologier, inkludert deres etterlengtede neste generasjons bifacial PERC- og TOPCon-moduler.

I stedet for å stole utelukkende på tradisjonelle metoder, vil JinkoSolar nå utnytte ekspertisen til ACDC-forskningsgruppen for å utnytte kraften til kunstig intelligens og maskinlæringsalgoritmer for å overvåke og optimalisere ytelsen til deres PV-anlegg i sanntid. Ved å gi viktige elektriske data og værdata generert av deres neste generasjons moduler, vil JinkoSolar gjøre det mulig for forskningsgruppen å utvikle innovative strategier for å øke effektiviteten og maksimere den totale produksjonen av anlegget.

Med støtte fra Australian Renewable Energy Agency, søker samarbeidet også å utvikle et toppmoderne kommersielt overvåkingssystem spesielt skreddersydd for PV-anlegg. Denne avanserte plattformen vil bruke historiske data og maskinlæringsevner for å forbedre operasjons- og vedlikeholdsstrategier (O&M). Ved nøyaktig å forutsi tilsmussingshastigheter, undersøke modul- og systemforringelse, og muliggjøre proaktive vedlikeholdstiltak, vil plattformen effektivt forhindre feil og sikre at anleggene fortsetter å operere på sitt høyeste ytelsesnivå.

Integreringen av kunstig intelligens og maskinlæringsalgoritmer i fotovoltaiske applikasjoner er et betydelig skritt fremover i industrien for fornybar energi. Dette samarbeidet mellom JinkoSolar Australia og ACDC-forskningsgruppen demonstrerer ikke bare deres forpliktelse til teknologisk innovasjon, men lover også å forbedre effektiviteten og levetiden til solkraftverk.

Totalt sett representerer dette strategiske samarbeidet en bemerkelsesverdig mulighet til å utnytte banebrytende forskning og avansert teknologi, og til slutt baner vei for en mer bærekraftig og produktiv fremtid innen solenergi.

Spørsmål og svar

Hva er PERC-teknologi?

PERC står for Passivated Emitter and Rear Cell. Det er en solcelleteknologi som forbedrer effektiviteten til solcellepaneler ved å redusere rekombinasjonstap på bakoverflaten.

Hva er bifacial-moduler?

Bifacial-moduler er solcellepaneler som kan generere strøm fra begge sider av modulen. De utnytter sollys fra forsiden og fanger også opp reflektert lys fra bakken eller omkringliggende overflater, og øker den totale energiproduksjonen.

Hvordan forbedrer kunstig intelligens PV-anleggets ytelse?

Kunstig intelligens, spesielt maskinlæringsalgoritmer, kan analysere store mengder data samlet inn fra solcelleanlegg og identifisere mønstre og trender. Dette muliggjør proaktivt vedlikehold, nøyaktig feilprediksjon og optimalisering av anleggsytelsen, noe som til slutt øker effektiviteten og ytelsen.