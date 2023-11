By

Er Walmart rikere enn Amazon?

I detaljhandelsgigantenes verden skiller to navn seg ut: Walmart og Amazon. Disse selskapene har revolusjonert måten vi handler på, og tilbyr bekvemmelighet og konkurransedyktige priser. Men når det kommer til å avgjøre hvilken av disse detaljhandelen som er rikere, er ikke svaret så enkelt som det kan virke.

Walmart, grunnlagt i 1962 av Sam Walton, har et langvarig rykte som verdens største forhandler. Med over 11,000 27 butikker i XNUMX land har Walmart en betydelig fysisk tilstedeværelse. Det tilbyr et bredt spekter av produkter, fra dagligvarer til elektronikk, og har en lojal kundebase.

På den annen side startet Amazon, grunnlagt av Jeff Bezos i 1994, som en nettbokhandel og har siden vokst til en global e-handelsgigant. Amazon har forstyrret tradisjonell detaljhandel ved å tilby et omfattende utvalg av produkter og rask, pålitelig frakt. Den har også diversifisert virksomheten sin ved å begi seg ut i skydatabehandling, strømmetjenester og mer.

Når det gjelder inntekter, har Walmart konsekvent overgått Amazon. I regnskapsåret 2020 rapporterte Walmart omsetning på 524 milliarder dollar, mens Amazon rapporterte omsetning på 386 milliarder dollar. Det er imidlertid viktig å merke seg at inntekt alene ikke bestemmer et selskaps samlede formue.

Når det kommer til markedsverdi, som er den totale verdien av et selskaps utestående aksjer, tar Amazon ledelsen. Per oktober 2021 var Amazons markedsverdi rundt 1.6 billioner dollar, noe som gjør det til et av de mest verdifulle selskapene i verden. Til sammenligning var Walmarts markedsverdi omtrent 400 milliarder dollar.

FAQ:

Spørsmål: Hva er inntekter?

A: Inntekt refererer til den totale mengden penger et selskap genererer fra sine forretningsaktiviteter, for eksempel salg av produkter eller tjenester.

Spørsmål: Hva er markedsverdi?

A: Markedsverdi, også kjent som markedsverdi, er den totale verdien av et selskaps utestående aksjer. Den beregnes ved å multiplisere gjeldende aksjekurs med antall utestående aksjer.

Som konklusjon, mens Walmart overgår Amazon når det gjelder inntekter, gjør Amazons markedsverdi det til det rikere selskapet. Begge selskapene har sine styrker og fortsetter å dominere detaljhandelen på hver sin måte.