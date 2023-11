By

Er Walmart større enn Amazon?

I detaljhandelsgigantenes verden skiller to navn seg ut: Walmart og Amazon. Begge selskapene har revolusjonert måten vi handler på, men når det kommer til ren størrelse, hvem tar kronen? La oss fordype oss i tallene og se hvem som kommer ut på topp.

Slaget om titanene

Walmart, grunnlagt i 1962 av Sam Walton, har lenge vært en dominerende kraft i detaljhandelen. Med sitt store nettverk av fysiske butikker ble selskapet raskt et kjent navn. Imidlertid har Amazon de siste årene dukket opp som en formidabel konkurrent, og forstyrret tradisjonell detaljhandel med sin online markedsplass og innovative tjenester.

Size Matters

Når du sammenligner størrelsen på disse detaljhandelsgigantene, er det viktig å vurdere ulike faktorer. Når det gjelder inntekter, har Walmart fortsatt ledelsen. I 2020 rapporterte selskapet svimlende 559 milliarder dollar i omsetning, noe som gjorde det til verdens største forhandler. Amazon, derimot, rapporterte 386 milliarder dollar i omsetning i samme periode.

Men inntektene alene forteller ikke hele historien. Amazons markedsverdi, som representerer den totale verdien av utestående aksjer, overgikk Walmarts i 2015. Per 2021 er Amazons markedsverdi på rundt 1.7 billioner dollar, mens Walmarts er på omtrent 400 milliarder dollar. Dette indikerer at investorer oppfatter Amazon som å ha større vekstpotensial og fremtidig verdi.

FAQ

Spørsmål: Hva er inntekter?

Inntekter refererer til den totale mengden penger et selskap genererer fra sine forretningsaktiviteter, for eksempel salg av produkter eller tjenester.

Spørsmål: Hva er markedsverdi?

Markedsverdi, ofte referert til som markedsverdi, er den totale verdien av et selskaps utestående aksjer. Den beregnes ved å multiplisere gjeldende aksjekurs med antall utestående aksjer.

Spørsmål: Har Walmart en tilstedeværelse på nettet?

Ja, Walmart har gjort betydelige investeringer i sin e-handelsvirksomhet for å konkurrere med Amazon. Selskapet tilbyr netthandel og har utvidet leverings- og hentetjenester.

Spørsmål: Har Amazon fysiske butikker?

Mens Amazon startet som en online markedsplass, har den også våget seg inn i fysisk detaljhandel. Selskapet driver Amazon Go-butikker, Amazon Books og kjøpte Whole Foods Market i 2017.

I Konklusjon

Mens Walmart fortsatt er suverent når det gjelder inntekter, indikerer Amazons markedsverdi og dominans på nettet potensialet for fremtidig vekst. Begge selskapene fortsetter å innovere og tilpasse seg det endrede detaljhandelslandskapet, og sørger for at kampen om detaljhandelsoverlegenhet forblir hard.