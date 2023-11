Er den nye helvetesildvaksinen bedre enn den gamle helvetesildvaksinen?

I løpet av de siste årene har en ny helvetesildvaksine blitt introdusert på markedet, noe som har utløst en debatt blant både medisinske fagfolk og pasienter. Spørsmålet på alles sinn er om denne nye vaksinen virkelig er overlegen sin forgjenger. La oss fordype oss i detaljene og utforske de viktigste forskjellene mellom de to.

Den gamle helvetesildvaksinen, kjent som Zostavax, har vært i bruk siden 2006. Den var effektiv for å redusere risikoen for helvetesild med omtrent 51 % og postherpetisk nevralgi (en smertefull komplikasjon av helvetesild) med 67 %. Det hadde imidlertid noen begrensninger. Zostavax var en levende vaksine, noe som betyr at den inneholdt en svekket form av viruset. Dette gjorde det uegnet for personer med svekket immunforsvar, for eksempel de som gjennomgår kreftbehandling eller organtransplanterte.

Gå inn i den nye helvetesildvaksinen, Shingrix, som ble godkjent av US Food and Drug Administration (FDA) i 2017. Shingrix har en imponerende effektrate på over 90 % for å forebygge helvetesild og postherpetisk nevralgi. I motsetning til forgjengeren, er Shingrix en ikke-levende vaksine, noe som gjør den trygg for personer med nedsatt immunforsvar.

FAQ:

Spørsmål: Hvordan virker den nye helvetesildvaksinen?

Sv: Shingrix er en rekombinant vaksine, noe som betyr at den bare inneholder et spesifikt protein fra varicella-zoster-viruset. Dette proteinet stimulerer immunsystemet til å produsere en sterk respons mot viruset, og forhindrer helvetesild.

Spørsmål: Hvem bør få den nye helvetesildvaksinen?

A: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) anbefaler Shingrix for voksne i alderen 50 år og eldre, selv om de tidligere har fått Zostavax.

Spørsmål: Er det noen bivirkninger?

A: Som enhver vaksine kan Shingrix forårsake milde bivirkninger som smerte på injeksjonsstedet, muskelsmerter og tretthet. Disse symptomene går vanligvis over i løpet av få dager og er et tegn på at immunsystemet reagerer på vaksinen.

Avslutningsvis ser den nye helvetesildvaksinen, Shingrix, ut til å være en betydelig forbedring i forhold til den gamle vaksinen, Zostavax. Med sin høyere effektivitet og ikke-levende sammensetning, tilbyr Shingrix et sikrere og mer effektivt alternativ for å forhindre helvetesild og dens komplikasjoner. Hvis du faller innenfor den anbefalte aldersgruppen, er det en klok avgjørelse å ta kontakt med helsepersonell om vaksinering med Shingrix for å beskytte deg mot denne smertefulle og potensielt ødeleggende tilstanden.