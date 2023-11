Er den nye helvetesilden bedre enn den gamle?

De siste årene har en ny helvetesildvaksine blitt introdusert, noe som har utløst en debatt blant både medisinske fagfolk og pasienter. Helvetesild, også kjent som herpes zoster, er en smertefull virusinfeksjon forårsaket av varicella-zoster-viruset, det samme viruset som forårsaker vannkopper. Den påvirker millioner av mennesker over hele verden, spesielt de over 50 år. Innføringen av en ny vaksine har reist spørsmål om dens effektivitet sammenlignet med den gamle.

Den gamle helvetesildvaksinen, kjent som Zostavax, ble først godkjent i 2006. Det var en levende svekket vaksine, noe som betyr at den inneholdt en svekket form av viruset. Mens det var effektivt for å redusere risikoen for helvetesild med omtrent 51 %, avtok effektiviteten over tid, noe som førte til utviklingen av en ny vaksine.

Den nye helvetesildvaksinen, kalt Shingrix, ble godkjent av FDA i 2017. I motsetning til Zostavax er Shingrix en ikke-levende vaksine, noe som betyr at den ikke inneholder noe levende virus. I stedet inneholder det et protein som bidrar til å øke immunsystemets respons på varicella-zoster-viruset. Studier har vist at Shingrix er mer enn 90 % effektiv for å forhindre helvetesild og dens komplikasjoner.

FAQ:

Spørsmål: Hvem bør få helvetesild vaksinen?

A: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) anbefaler at voksne i alderen 50 år og eldre bør få helvetesild vaksinen, uavhengig av om de har hatt helvetesild før.

Spørsmål: Hvor mange doser av den nye helvetesildvaksinen kreves?

A: Den nye helvetesildvaksinen, Shingrix, gis i to doser. Den andre dosen administreres 2 til 6 måneder etter den første dosen.

Spørsmål: Er det noen bivirkninger av den nye helvetesildvaksinen?

A: Som enhver vaksine kan den nye helvetesildvaksinen forårsake bivirkninger. De vanligste bivirkningene inkluderer smerte, rødhet eller hevelse på injeksjonsstedet, samt muskelsmerter, tretthet og hodepine. Disse bivirkningene er vanligvis milde og går over av seg selv i løpet av få dager.

Avslutningsvis har den nye helvetesildvaksinen, Shingrix, vist seg å være mer effektiv for å forebygge helvetesild sammenlignet med den gamle vaksinen, Zostavax. Dens ikke-levende formulering og høye effektivitet gjør den til et foretrukket valg for voksne i alderen 50 år og eldre. Det anbefales imidlertid alltid å konsultere en helsepersonell for å finne den beste handlingen basert på individuelle helsetilstander og medisinsk historie.