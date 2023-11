Er Google Nest Hub verdt å kjøpe?

Når vi går inn i høytiden, lurer mange på om Google Nest Hub fortsatt er et godt kjøp i sin nåværende tilstand. I løpet av det siste året har det vært flere fjerning av funksjoner enn tillegg for Nest Hub og Hub Max. Men til tross for disse endringene, er det fortsatt mange grunner til at Nest Hub er verdt å vurdere.

En av hovedgrunnene til å kjøpe Nest Hub er funksjonaliteten som musikkstrømmeenhet og Google Home-kontroller. Hvis du først og fremst ser etter en enhet som kan spille musikk og kontrollere smarthjemenhetene dine, er Nest Hub et flott alternativ, spesielt når det er rabattert.

2. generasjons Nest Hub fra 2021, vanligvis priset til $99.99, er for øyeblikket tilgjengelig for $49.99. Den tilbyr alle de essensielle funksjonene og kan enkelt oppfylle dine behov for musikkstrømming og smarthjemkontroll. Nest Hub Max 2019, derimot, er priset til $129 fra $229 og tilbyr bedre høyttalere, et kamera, en større skjerm og tilleggsfunksjonalitet som en alltid-på-klokke og sporadisk videoavspilling.

En bekymring er imidlertid at Google ikke har gitt meningsfulle oppdateringer eller avslørt fremtiden til Assistant for Nest Hub. Smart Display UI har stort sett holdt seg uendret, og det er mangel på innovasjon eller nye funksjoner sammenlignet med andre lignende enheter på markedet.

Videre har det vært klager på at assistent blir «dummere» over tid i stedet for å forbedre seg. Googles nåværende fokus ser ut til å være på $499 Pixel-nettbrettet, men Nest Hub har fortsatt en plass i markedet på grunn av dets lavere pris og rimelighet.

Selv om det er usannsynlig at Google vil gi ut en ny Fuchsia-drevet Nest Hub når som helst snart, er det viktig for dem å oppgradere Assistant for å gjøre den mer samtalevennlig og bedre til å forstå brukerkommandoer. Dette vil bidra til å holde Nest Hub konkurransedyktig og løse noen av bekymringene rundt funksjonaliteten.

Avslutningsvis, til tross for mangelen på betydelige oppdateringer og funksjoner, kan Nest Hub fortsatt være et verdig kjøp for de som primært ser etter en musikkstrømmeenhet og smarthjemkontroller. Google må imidlertid investere i å forbedre assistentens evner for å sikre den langsiktige levedyktigheten til Nest Hub og dens rykte i markedet.

FAQ

1. Kan Nest Hub kontrollere smarthjemenheter?

Ja, Nest Hub lar deg kontrollere smarthjemenheter fra ulike produsenter.

2. Hva er hovedfunksjonene til Nest Hub?

Nest Hub tilbyr funksjoner som musikkstrømming, smarthjemkontroll, lysbildefremvisninger, timer-/alarmfunksjoner og væroppdateringer.

3. Kommer det en nyere versjon av Nest Hub snart?

Det er usannsynlig at en ny Fuchsia-drevet Nest Hub vil bli utgitt i nær fremtid. Google er mer fokusert på andre enheter som Pixel Tablet.

4. Blir assistenten bedre over tid?

Noen brukere har rapportert at Assistant blir "dummere" over tid i stedet for å bli bedre. Google må jobbe med å gjøre assistenten mer samtalevennlig og bedre til å forstå brukerkommandoer.

5. Skal eksisterende høyttalere og skjermer fases ut?

Google vil neppe avslutte støtten for eksisterende høyttalere og skjermer i nær fremtid, da de er mye brukt og avsluttende støtte kan skade selskapets omdømme.