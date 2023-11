By

Er ikke covid-vaksinen lenger godkjent av FDA?

De siste ukene har det vært en bølge av feilinformasjon som sirkulerer på sosiale medieplattformer angående godkjenningsstatusen til COVID-19-vaksinene. En spesiell påstand som har fått gjennomslag er at vaksinene ikke lenger er godkjent av US Food and Drug Administration (FDA). Det er imidlertid viktig å skille fakta fra fiksjon og forstå den nåværende statusen til vaksinene.

FDA-godkjenningsprosessen

FDA er ansvarlig for å evaluere og godkjenne vaksiner for offentlig bruk i USA. Før en vaksine kan godkjennes, gjennomgår den strenge tester i kliniske studier for å sikre dens sikkerhet og effekt. Når dataene fra disse forsøkene er grundig gjennomgått, gir FDA autorisasjon for nødbruk (EUA) eller full godkjenning.

Den nåværende statusen til COVID-19-vaksiner

Fra september 2021 er covid-19-vaksinene som er godkjent for nødbruk i USA, Pfizer-BioNTech, Moderna og Johnson & Johnson-vaksinene. Disse vaksinene har gjennomgått omfattende testing og har vist seg å være trygge og effektive for å forhindre alvorlig sykdom, sykehusinnleggelse og død forårsaket av COVID-19.

Mens vaksinene opprinnelig mottok EUA, har Pfizer-BioNTech-vaksinen nylig fått full godkjenning fra FDA for personer i alderen 16 år og eldre. Denne godkjenningen, gitt 23. august 2021, er basert på omfattende data fra kliniske studier og bevis fra den virkelige verden.

FAQ:

Spørsmål: Betyr FDA-godkjenningen at vaksinen ikke lenger er trygg?

A: Nei, FDA-godkjenningen indikerer at vaksinen har oppfylt byråets strenge standarder for sikkerhet og effekt. Det gir ytterligere forsikring om effektiviteten i å forebygge COVID-19.

Spørsmål: Er de andre vaksinene fortsatt godkjent for nødbruk?

A: Ja, Moderna- og Johnson & Johnson-vaksinene er fortsatt godkjent for nødbruk. De fortsetter å gjennomgå løpende evaluering av FDA og andre reguleringsorganer.

Spørsmål: Endrer FDA-godkjenningen distribusjonen og tilgjengeligheten av vaksinen?

A: FDA-godkjenningen kan oppmuntre flere individer til å vaksinere seg. Distribusjonen og tilgjengeligheten av vaksinene forblir imidlertid uendret. De er fortsatt allment tilgjengelige for publikum.

Avslutningsvis er påstanden om at COVID-19-vaksinene ikke lenger er godkjent av FDA falsk. Pfizer-BioNTech-vaksinen har fått full godkjenning, mens Moderna- og Johnson & Johnson-vaksinene fortsatt er godkjent for nødbruk. Det er avgjørende å stole på nøyaktig informasjon fra anerkjente kilder og konsultere helsepersonell for å ta informerte beslutninger om vaksinasjon.