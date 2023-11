Er Pfizer COVID-vaksine ikke lenger autorisert?

I en nylig bølge av feilinformasjon som sirkulerer på sosiale medieplattformer, har det dukket opp påstander som tyder på at Pfizer-BioNTech COVID-19-vaksinen ikke lenger er autorisert for bruk. Disse ryktene har skapt forvirring og bekymring blant personer som har mottatt eller er planlagt å motta vaksinen. Det er imidlertid viktig å presisere at disse påstandene er helt feil.

Pfizer-BioNTech COVID-19-vaksinen, utviklet av Pfizer i samarbeid med BioNTech, er fortsatt autorisert for nødbruk av ulike reguleringsorganer over hele verden, inkludert US Food and Drug Administration (FDA), European Medicines Agency (EMA) og verden Helseorganisasjonen (WHO). Disse organisasjonene har grundig gjennomgått vaksinens sikkerhets- og effektdata før de har gitt tillatelse.

Forvirringen kan ha oppstått på grunn av utløpet av nødbruksgodkjenningen (EUA) for Pfizer-BioNTech-vaksinen i USA. Det er imidlertid viktig å merke seg at utløpet av EUA ikke betyr at vaksinen ikke lenger er autorisert. I stedet betyr det at vaksinen har gått over fra en nødbruksstatus til en full godkjenningsstatus.

FAQ:

Spørsmål: Hva betyr autorisasjon for nødbruk?

A: Nødbruksautorisasjon er en reguleringsmekanisme som tillater bruk av medisinske produkter, for eksempel vaksiner, under folkehelsekriser. Det sikrer at potensielt livreddende behandlinger kan gjøres tilgjengelig raskt, selv før fullføringen av alle tradisjonelle regulatoriske krav.

Spørsmål: Har Pfizer-BioNTech COVID-19-vaksinen blitt fullstendig godkjent?

A: Ja, Pfizer-BioNTech COVID-19-vaksinen har fått full godkjenning fra ulike reguleringsorganer, inkludert FDA, EMA og WHO. Den har gjennomgått streng testing og evaluering for å sikre sikkerhet og effekt.

Spørsmål: Er Pfizer-BioNTech COVID-19-vaksinen fortsatt effektiv?

A: Ja, Pfizer-BioNTech COVID-19-vaksinen har vist seg å være svært effektiv for å forhindre COVID-19-infeksjon, alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse. Tallrike studier og virkelige data har konsekvent vist dens effektivitet.

Avslutningsvis er påstandene som antyder at Pfizer-BioNTech COVID-19-vaksinen ikke lenger er autorisert, fullstendig falske. Vaksinen er fortsatt autorisert for nødbruk og har mottatt full godkjenning fra tilsynsorganer over hele verden. Det er avgjørende å stole på nøyaktig informasjon fra pålitelige kilder og konsultere helsepersonell for eventuelle bekymringer eller spørsmål angående covid-19-vaksiner.