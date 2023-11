Er Moderna ikke lenger autorisert?

Nylige rykter som sirkulerer på sosiale medier har reist bekymring for autorisasjonsstatusen til Moderna COVID-19-vaksinen. Som svar på disse påstandene tar vi sikte på å gi nøyaktig informasjon og avklare eventuell forvirring rundt saken.

Autorisasjonsstatus

I motsetning til ryktene er Moderna-vaksinen fortsatt autorisert for nødbruk av flere reguleringsorganer, inkludert US Food and Drug Administration (FDA), European Medicines Agency (EMA) og Verdens helseorganisasjon (WHO). Disse organisasjonene har grundig gjennomgått vaksinens sikkerhets- og effektdata før de har gitt tillatelse.

Det er viktig å merke seg at autorisasjon ikke innebærer en permanent godkjenning. Nødbruksgodkjenning gjør at vaksiner kan distribueres og administreres under folkehelsekriser, for eksempel den pågående COVID-19-pandemien. Autorisasjonsstatusen blir jevnlig gjennomgått og oppdatert basert på nye data og nye bevis.

Effektivitet og sikkerhet

Moderna-vaksinen har vist høy effektivitet for å forhindre COVID-19-infeksjon. Kliniske studier har vist at det er omtrent 94 % effektivt for å forhindre symptomatisk COVID-19, med enda høyere effekt mot alvorlige tilfeller av sykdommen. Vaksinen har også vist seg trygg, med bare milde og forbigående bivirkninger rapportert hos flertallet av mottakerne.

FAQ

Spørsmål: Hva betyr "autorisasjon"?

A: Autorisasjon refererer til godkjenningen gitt av reguleringsorganer for å tillate distribusjon og administrering av en vaksine under en folkehelsesituasjon. Den er basert på en grundig evaluering av sikkerhets- og effektdata.

Spørsmål: Kan autorisasjonsstatusen endres?

A: Ja, autorisasjonsstatusen blir regelmessig gjennomgått og oppdatert basert på nye data og nye bevis. Den kan endres eller tilbakekalles om nødvendig.

Spørsmål: Er Moderna-vaksinen fortsatt autorisert?

A: Ja, Moderna-vaksinen er fortsatt autorisert for nødbruk av tilsynsorganer som FDA, EMA og WHO.

Spørsmål: Er Moderna-vaksinen effektiv og trygg?

A: Ja, Moderna-vaksinen har vist høy effektivitet for å forhindre COVID-19-infeksjon og har vist seg trygg med bare milde og midlertidige bivirkninger rapportert.

Det er avgjørende å stole på nøyaktig informasjon fra pålitelige kilder når det gjelder folkehelsespørsmål. Feilinformasjon kan føre til unødvendig panikk og forvirring. Vær trygg på at Moderna-vaksinen forblir autorisert og fortsetter å spille en viktig rolle i bekjempelsen av COVID-19-pandemien.