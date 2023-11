Er Mcdonalds rikere enn Walmart?

By

Er McDonald's rikere enn Walmart?

I en verden av detaljhandel og hurtigmat skiller to giganter seg ut: McDonald's og Walmart. Begge selskapene har blitt kjente navn, men når det kommer til økonomisk makt, hvem kommer ut på topp? La oss se nærmere på tallene og se om vi kan finne ut hvilken av disse gigantene som virkelig er den rikeste.

Den økonomiske kampen

McDonald's, den ikoniske hurtigmatkjeden, har en imponerende global tilstedeværelse med over 38,000 100 restauranter i mer enn 11,000 land. På den annen side driver Walmart, verdens største forhandler, over 27 XNUMX butikker i XNUMX land. Med så store nettverk er det ikke rart at disse selskapene genererer betydelige inntekter.

Når det gjelder inntekter, har Walmart konsekvent hatt topplasseringen. I regnskapsåret 2020 rapporterte Walmart svimlende 524 milliarder dollar i omsetning, noe som gjorde det til verdens største selskap målt i omsetning. Selv om McDonald's fortsatt var imponerende, rapporterte de en lavere inntekt på 21 milliarder dollar samme år.

Men når det kommer til lønnsomhet, tar McDonald's ledelsen. I 2020 rapporterte McDonald's en nettoinntekt på 4.73 milliarder dollar, mens Walmarts nettoinntekt var 14.88 milliarder dollar. Dette indikerer at McDonald's er mer effektive når det gjelder å konvertere sine inntekter til profitt.

FAQ

Spørsmål: Hva er inntekter?

A: Inntekt refererer til det totale beløpet et selskap tjener fra sine forretningsaktiviteter, for eksempel salg av produkter eller tjenester.

Spørsmål: Hva er nettoinntekt?

A: Nettoinntekt, også kjent som fortjeneste eller nettofortjeneste, er mengden penger et selskap har igjen etter å ha trukket alle utgifter fra inntektene.

Spørsmål: Bestemmer inntektene et selskaps formue?

A: Inntekter er en viktig indikator på et selskaps økonomiske resultater, men det bestemmer ikke direkte formuen. Lønnsomhet og andre faktorer spiller også en vesentlig rolle.

Spørsmål: Hvilket selskap har en større markedsverdi?

A: Per nå har Walmart en større markedsverdi enn McDonald's. Markedsverdi er den totale verdien av et selskaps utestående aksjer i aksjemarkedet.

I Konklusjon

Mens Walmart overgår McDonald's når det gjelder inntekter, viser McDonald's seg å være mer lønnsomt. Begge selskapene er unektelig mektige aktører i sine respektive bransjer, men når det kommer til å bestemme de rikeste, avhenger det til syvende og sist av beregningen som brukes. Uansett er det klart at både McDonald's og Walmart har oppnådd bemerkelsesverdig økonomisk suksess.